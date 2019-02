Banii reprezinta cea mai mare ingrijorare a romanilor. Cati se declara saraci si cati nu au incredere in banci - Sondaj IRES

"Lipsa banilor asociata lipsei de predictibilitate generala, alaturi de starea de sanatate si nivelul de trai sau de lipsa locurilor de munca, sunt mentionate, in mod constant, in sondajele de opinie publica, in topul principalelor ingrijorari ale romanilor", potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Institutul precizeaza ca sondajul a fost realizat dupa sarbatorile de iarna, intr-o perioada in care discutiile pe teme financiare din spatiul public au fost destul de intense in contextul masurilor fiscale anuntate de Guvern la finele lui 2018.Peste 30% dintre romani sunt ingrijorati in privinta banilor, alti 12% au ingrijorari privind starea de sanatate, iar alti 12% dintre respondenti isi fac griji referitor la situatia politica din tara.6 din 10 romani cred ca banii sunt foarte necesari in viata de zi cu zi, perceptia fiind distribuita omogen in toate categoriile socio-demografice, potrivit documentului.13% dintre romani sustin ca banii pe care ii au le sunt suficienti pentru traiul zilnic si cheltuieli, dar si pentru economii si investitii. In acelasi timp, 17% au raspuns ca nu le sunt suficienti pentru traiul zilnic, iar alti 36% spun ca banii le ajung doar pentru traiul zilnic.Un sfert dintre romani se considera saraci"Atunci cand sunt pusi sa se autopozitioneze in raport cu banii pe care ii detin pe scala bogat-sarac, aproape un sfert dintre romani se definesc ca fiind saraci, iar restul spun despre ei ca nu sunt nici bogati, nici saraci.Doar 1% dintre respondenti se autoevalueaza ca fiind bogati", mai dezvaluie sondajul IRES.De asemenea, o cincime dintre respondenti sustine ca exista oameni care le datoreaza bani, iar 3 din 10 au o datorie neplatita.O treime dintre romani considera ca un venit lunar personal de pana in 2.000 de lei este suficient pentru a se putea considera linistiti din punct de vedere financiar.Dintre respondenti, doar 14% au un cont de economii.AsigurariAproape un sfert dintre romani sustin ca au o asigurare facultativa de pensie."Desi statisticile oficiale spun ca putin peste 10% din populatia adulta beneficiaza deo asigurare de viata (conform ASF), potrivit respondentilor in mai bine de un sfert dintre familiile din Romania exista o astfel de asigurare", mai precizeaza sursa citata.Romanii si ban ...citeste mai departe despre " Banii reprezinta cea mai mare ingrijorare a romanilor. Cati se declara saraci si cati nu au incredere in banci - Sondaj IRES " pe Ziare.com