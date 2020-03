BCE va tipari peste 1.000 de miliarde de euro pentru a opri declinul pietelor financiare

Activitatile economice din Europa sunt in mare parte blocate de masurile de carantina adoptate de guverne pentru a tine sub control epidemia, iar pietele financiare au scazut puternic, punand in umbra recesiunea profunda provocata de criza financiara globala din 2008 si ridicand intrebari legate de coeziunea zonei euro in perioade de stres, noteaza Reuters.Aflata sub presiunea necesitatii de a aciona pentru a reduce costurile de imprumut pentru tarile indatorate afectate de epidemie, cum este Italia, BCE a lansat o noua schema de achizitii de obligatiuni, aducand valoarea achizitiilor din acest an la 1.100 de miliarde de euro, noile achizitii convenite reprezentand 6% din PIB-ul zonei euro."Timpurile extraordinare necesita actiuni extraordinare. Nu exista limite pentru angajamentul nostru fata de euro. Suntem hotarati sa utilizam tot potentialul instrumentelor noastre, in cadrul mandatului nostru", a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde , dupa o sedinta de urgenta organizata miercuri seara.Achizitiile de obligatiuni vor continua pana se va incheia "faza de criza" a epidemiei, iar in activele eligibile vor fi incluse pentru prima oara hartii comerciale non-financiare, potrivit BCE.Desi actiunile globale au continuat sa scada dupa decizia BCE, euro s-a mentinut constant, iar randamentele obligatiunilor statelor periferice in blocul comunitar au scazut, in frunte cu cele ale Italiei. Randamentul obligatiunilor italiene pe termen de 10 ani a scazut cu 0,9 puncte procentuale.Masura BCE este un semnal clar ca nu va fi tolerata cresterea spread-ului intre randamentele obligatiunilor statelor membre, observata in Italia si Grecia in ultimele zile.Achizitiile de active includ pentru prima oara si obligatiuni elene, care erau excluse din achizitiile BCE din cauza nivelul scazut al ratingului de tara.Ministrul elen de Finante, Christos Staikouras, a spus ca decizia face ca obligatiuni de 12 miliarde de euro sa fie eligibile pentru achizitiile de active ale BCE, reprezentand un sprijin vital pentru Grecia, care depinde in mare masura de turi ...citeste mai departe despre " BCE va tipari peste 1.000 de miliarde de euro pentru a opri declinul pietelor financiare " pe Ziare.com