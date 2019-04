BCR majoreaza mai multe comisioane. Iata care sunt acestea

Astfel, le-a trimis acestora o notificare potrivit careia, incepand din 25 iunie 2019, comisioanele la ghiseu si prin Phone Banking se majoreaza. In acest mod, BCR vrea sa ii incurajeze pe clienti sa foloseasca noua platforma de internet banking George."Modificam comisioanele la ghiseu si prin Phone Banking. Ne dorim sa eficientizam timpul de care dispunem in unitati, astfel ca o serie de comisioane legate de operatiunile la ghiseu au fost modificate. Timpul castigat il vom putea folosi astfel in gasirea celor mai bune solutii pentru nevoile dumneavoastra mai complexe cum ar fi: planificarea resurselor financiare pe termen mediu sau lung sau alegerea celei mai bune variante de finantare", se arata in notificarea trimisa clientilor, conform Adevarul.Iata ce comisioane cresc:- comisionul de retragere de numerar de la ghiseul bancii; de la 1% - minimum 15 lei - la 2% daca suma retrasa este sub 3.000 de lei; Daca suma e mai mare de 3.000 de lei comisionul va fi de 1,3%.- comisionul pentru retragerile de valuta de la ghiseu; de la 1% - minimum 5 euro - la 1,3%.- transferurile intrabancare si interbancare in lei realizate la ghiseu; de la 8 lei/ tranzactia la 15 lei/ tranzactia;- tranzactiile prin phone banking; de la 4 la 15 lei;- comisionul de administrare a contului curent in lei; de la 0 lei/luna la 4,5 lei/luna.Totusi, acesta nu va fi perceput si clientilor fideli, care incaseaza venituri regulate (salarii, pensii), dar nici celor care isi deschid cont 100% online prin platforma George.- comisionul pentru contul curent standard in euro sau dolari creste de la 4,5 lei/luna la 12,5 lei/luna.Si in acest caz clientii fideli sunt scutiti de majorare.- administrarea dispozitivelor fizice de autentificare (Token) de la 3 lei/luna la 10 lei/luna pentru cele nou achizitionate.In plus, BCR mai anunta ca din luna mai a acestui an clientii vor putea efectua cu cardul pe Internet doar 10 tranzactii pe zi. ...citeste mai departe despre " BCR majoreaza mai multe comisioane. Iata care sunt acestea " pe Ziare.com