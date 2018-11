Astfel, bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp, fiind ulterior tranzactionat in declin cu 9%, la 5.690,47 dolari pe unitate."In ultimele cateva zile ati putut observa o consolidare, iar pretul evolueaza in scadere. Trecerea sub pragul de 6.200 de dolari pe unitate a dat un indiciu clar ca in prezent nu exista cumparatori in asteptare", a spus Naeem Aslam, analist la firma ThinkMarkets.Slabiciunea bitcoin s-a extins si la nivelul celorlalte criptomonede, iar etherum, a doua cea mai valoroasa moneda virtuala, a coborat la minimul ultimelor doua luni.Ethereum a fost tranzactionat ulterior in scadere cu 10%, la 182,41 dolari pe unitate.Declinul inregistrat miercuri de monedele virtuale a redus capitalizarea pietei de profil la sub 200 de miliarde de dolari, pentru prima oara de la jumatatea lunii septembrie.Citeste si:Prabusirea Bitcoin: Ce inseamna sa iti pierzi economiile de-o viataMinarea de bitcoin ar putea ajunge in curand sa consume la fel de multa energie ca AustriaEconomistul care a prezis criza din 2008 critica in termeni duri BitcoinCe a determinat caderea Bitcoin cu 20% intr-o zi ...citeste mai departe despre " Bitcoin se prabuseste: A ajuns la cel mai redus nivel din ultimul an " pe Ziare.com