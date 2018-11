Black Friday la Libra Internet Bank: credite cu dobanzi reduse, servicii gratuite pentru persoane fizice si juridice

Campania se va desfasura in perioada 12-29 noiembrie 2018 si se adreseaza atat clientilor existenti, cat si noilor clienti.In aceasta perioada, clientii Libra Internet Bank pot obtine credite cu dobanda redusa, carduri de credit cu retrageri gratuite de la orice bancomat din tara sau plati online gratuite.Oferta detaliata de Black Friday a Libra Internet Bank:Oferta 1 (creditare) - reducere 10% la crediteOferta consta intr-o reducere de 10% a dobanzii creditului contractat si este valabila pentru urmatoarele produse:- Credite de consum fara garantii pentru persoane fizice, altele decat overdraft sau limita de credit aferenta unui card de credit- Credite de orice tip, destinate clientelei din segmentele profesii liberale, IMM, Agri si CorporateOferta 2 (carduri) - comisioane zero la retrageri de la orice bancomat din taraOferta consta in tarife preferentiale (zero comision) pentru retrageri de pe cardurile de credit de la orice bancomat din Romania, pana la data de 30 iunie 2019.Oferta 3 (operatiuni gratuite) - plati online gratuite pentru clientii noi persoane juridiceOferta consta in tarife preferentiale (zero comision de plata, la care se adauga doar comisionul Transfond 0.51 Ron per tranzactie) pentru un numar nelimitat de plati standard efectuate prin intermediul aplicatiilor de internet si mobile banking pana la data de 30 iunie 2019.Regulamentul promotiei poate fi consultat la acest link.Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0751041801 sau e-mail tanas.stanciu@librabank.ro.LIBRA INTERNET BANK este una dintre cele mai dinamice banci din Romania si a fost desemnata, in acest an, "Cea mai inovatoare banca", in cadrul a trei evenimente de prestigiu din industria bancara.Cu o cota de piata de 1% si o retea de 50 de sucursale, Libra Internet Bank si-a dedicat dezvoltarea in principal clientilor din zona Profesii Liberale, IMM, Real Estate si Agribusiness, precum si pe zona digitala pentru persoane fizice. ...citeste mai departe despre " Black Friday la Libra Internet Bank: credite cu dobanzi reduse, servicii gratuite pentru persoane fizice si juridice " pe Ziare.com