Bloomberg: BNR se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimul deceniu

Desi opt dintre cei 13 economisti care au participat la un studiu realizat de Bloomberg se asteapta ca la sedinta de politica monetara din 8 ianuarie BNR sa mentina dobanda cheie la nivelul record scazut de 1,75%, cinci estimeaza o majorare la 2%. Daca nu se va intampla saptamana aceasta, analistii se asteapta la o majorare in primul trimestru din 2018.Romania se apropie de Cehia si Marea Britanie, care au majorat costurile de imprumut, chiar daca guvernatorul Mugur Isarescu a avertizat ca majorarea ratei dobanzii inaintea Bancii Centrale Europene risca sa afecteze stabilitatea financiara. Dar BNR are putine alternative: inflatia a accelerat in noiembrie, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, desi reducerile de taxe si majorarea salariilor in sectorul public au dus la o crestere anuala a economiei de 8,8% in trimestrul trei din 2017."Revenirea inflatiei va determina autoritatile de politica monetara sa apese pe tragaci inca de luna aceasta. Dar decizia este pe muchie de cutit, deoarece investitiile raman slabe, in pofida avansului economic impresionant, condus de consum", a afirmat Marcin Kujawski, economist la Nomura International Plc, in Londra.ROBOR-ul (Romanian Interbank Offered Rate), rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat in ultimele sase luni cu 120 de puncte de baza si acum depaseste 2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Ratand "raliul" de anul trecut al monedelor regionale, din Praga pana in Varsovia, leul s-a apreciat deja fata de euro cu 0,7% in 2018.La sedinta de politica monetara din 7 noiembrie, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat gestionarea ferma a lichiditatii din sistemul bancar si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.De asemenea, Mugur Isarescu si-a exprimat temerile privind politicile fiscale care au produs confuzii in mediul de afaceri si au dus la avertismente din partea Uniunii Europene privind deficitul bugetar.