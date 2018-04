Bloomberg: Francul elvetian scade accentuat, ceea ce e neobisnuit in situatia unui conflict iminent. Oligarhii rusi ar putea fi de vina

Asta, in contextul in care SUA a amenintat Siria cu un atac cu rachete, a amplificat scandalul taxelor cu China si a si dispus noi sanctiuni impotriva oligarhilor rusi."Francul elevetian este condus, predominant, de fluxurile de capital pentru moment, iar sanctiunile din Rusia acopera si companii elvetiene in care au investit rusi", a spus Manuel Oliveri, specialist in valute al Credit Agricole SA. El da ca exemplu Sulzer AG (companie elvetiana in care actionar majoritar era un oligarh rus): "Cresterea nevoii de lichiditate de catre rusi si lipsa apetitului pentru bani cash in Elvetia - schimba corelatia francului cu sentimentul de risc", a adaugat specialistul precizand ca speculatia de pe piata referitoare la acest aspect nu a putut fi confirmata.SUA a impus noi sanctiuni Rusiei, saptamana trecuta, ca raspuns la actiunile desfasurate in Siria si incercarea de a subjuga democratiile occidentale. Asta a dus la o scadere dramatica a rublei, dar si a stocurilor din Rusia. Acestea includ masuri precum sistarea accesului la piete financiare globale pentru miliardari care au legaturi cu Kremlin-ul.Scaderea francului elvetian a fost proportionala cu miscarile bruste ale pietelor din Elvetia. Actiunile Sulzer au scazut miercuri inainte de a inregistra cea mai mare crestere din ultimii 21 de ani joi, dupa ce compania a anuntat ca sanctiunile SUA nu i se mai aplica, dupa ce oligarhul rus Viktor Vekselberg (care era printre cei sanctionati) si-a redus participatia in companie pana la sub 50%.Pe pietele de obligatiuni, randamentul datoriei guvernamentale elvetiene de doi ani a crescut la cel mai inalt nivel, joi, in timp ce randamentele germane au scazut."Francul elvetian a fost prins temporar in sanctiunile impuse Rusiei", a spus Peter Rosenstreich, sef in market strategy la Banca Swissquote. "Pentru o economie mica si deschisa precum cea a Elvetiei, sa fii prins intr-un razboi geopolitic este extrem de riscant. Elvetia inca valoreaza siguranta si viata privata. Atunci cand este amenintata in vreun fel, anumiti investitori devin agitati".In orice caz, statutul francului elvetian a pierdut teren, relativ, in fata yenu-ului, in acest an, in timp ce Banca Nationala Elvetiana ramane retice ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Francul elvetian scade accentuat, ceea ce e neobisnuit in situatia unui conflict iminent. Oligarhii rusi ar putea fi de vina " pe Ziare.com