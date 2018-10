BNR a inundat piata cu bani, pentru a opri cresterea ROBOR. E cea mai mare operatiune de acest gen din ultimii 17 ani

Anterior, cea mai ridicata operatiune repo a fost de 13,85 miliarde de lei, fiind facuta la 25 iunie 2012, la o dobanda de 5,25% si o scadenta la 7 zile.Operatiunile repo sunt tranzactii reversibile, destinate injectarii de lichiditate, in cadrul carora BNR cumpara de la institutiile de credit active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a rascumpara activele respective la o data ulterioara si la un pret stabilit la data tranzactiei.Economistii se asteptau la operatiunea repo."Lipsa de cash a continuat vineri, in conditiile in care ratele de finantare care includ randamente tranzactionate au accelerat de la un obisnuit 5% pana la 8%. Credem ca BNR va injecta lichiditate, astazi, prin intermediul operatiunii sale repo, pentru a acoperi deficitul", se mentioneaza intr-o analiza a ING Bank, semnata de Ciprian Dascalu, economistul sef, si Valentin Tataru, economist.Mai mult, economistii UniCredit Bank, Anca Maria Negrescu si Laurian Georgescu, au precizat, inca de la inceputul acestei luni, ca lichiditatea din piata este de asteptat sa fie scazuta in octombrie, care este o luna de varf in ceea ce priveste platile catre bugetul de stat.Pe scurt, la finalul fiecarei luni, lichiditatea din piata interbancara scade pe fondul faptului ca bancile sunt obligate sa-si faca rezervele minime obligatorii si contribuabilii trebuie sa-si achite taxele si impozitele. Fenomenul se accentueaza pe inceput de trimestru, asa cum este luna octombrie.Precum celelalte sapte operatiuni repo, suma atrasa luni a fost cea oferita de Banca centrala, iar valoarea celor opt operatiuni nu poate fi cumulata. In plus, dobanda pentru toate cele opt operatiuni a fost de 2,5%, cat este dobanda de politica monetara incepand cu 8 mai 2018, si maturitatea la 7 zile. BNR face operatiuni, indiferent de tipul acestora, doar in cursul fiecarei zile de luni, daca este zi lucratoare.Rezultatele operatiunii de luni s-au vazut in piata. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 3,34%, de la 3,38% vineri. De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare lei cu dobanda variabila, a inre ...citeste mai departe despre " BNR a inundat piata cu bani, pentru a opri cresterea ROBOR. E cea mai mare operatiune de acest gen din ultimii 17 ani " pe Ziare.com