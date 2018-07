BNR a mentinut dobanda cheie la 2,50%

Totodata, BNR a mentinut si rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an."In sedinta din 4 iulie 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele:Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an;Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50 la suta pe an;Pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit", se arata intr-un comunicat al BNR.In luna mai, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis sa majoreze rata dobanzii de politica monetara de la 2,25% la nivelul de 2,5% pe an.A fost a treia majorare din acest an a dobanzii de politica monetara. In ianuarie a crescut de la 1,75% pe an la nivelul de 2% pe an, iar in luna februarie a fost majorata iar la 2,25%.Analistii anticipau ca BNR va creste si acum dobanda de politica monetara, in incercarea de a tine in frau rata inflatiei, care a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.Cresterea dobanzii de politica monetara ar stopa cresterea economicaBNR nu are insa cum, in momentul de fata, sa intervina pentru a stopa cresterea inflatiei, a declarat pentru Ziare.com consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu Potrivit acestuia, cel mai eficient mecanism cu care BNR poate actiona este dobanda de politica monetara, in sensul cresterii acesteia. Insa Banca Nationala a Romaniei nu poate face acest lucru acum, pentru ca asta ar insemna incetinirea cresterii economice."Inflatia de multe ori se regleaza cu dobanda de politica monetara. Inflatia si dobanda sunt surori. Dar nu poti sa duci intotdeauna dobanda de politica monetara acolo unde este inflatia, pentru ca ai in carca Bancii Centrale si cresterea economica de care trebuie sa te ingrijesti.In momentul de fata, noi avem inflatia anuala de 5,4% si dobanda de politica monetara a Bancii Centrale este de 2,50. Adica jumatate din rata inflatiei. Ceea ce inseamna ca Banca Nationala lupta cu inflatia cu o dobanda real negativa, adica cu o dobanda mult sub rata inflatiei, mergand pana la jumatate.BNR nu poate sa atace inflatia cu o dobanda de politic ...citeste mai departe despre " BNR a mentinut dobanda cheie la 2,50% " pe Ziare.com