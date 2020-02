BNR a pastrat dobanda de politica monetara la 2,50%, nivel la care se afla din mai 2018

Totodata, BNR a decis sa mentina la 1,50% pe an ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit si la 3,50% pe an a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare.BNR a decis si mentinerea la 1,50% pe an a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit si la 3,50% pe an a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare.Banca Nationala a Romaniei a explicat ca decizia "are ca scop asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu, intr-o maniera care sa contribuie la realizarea unei cresteri economice sustenabile si in conditiile pastrarii stabilitatii financiare".Totodata, BNR atrage atentia ca rata anuala a inflatiei a crescut in luna decembrie 2019 la 4,0 la suta, de la 3,8 la suta in noiembrie, nivel situat deasupra intervalului tintei stationare si usor peste cel prognozat."Cresterea acesteia fata de finalul trimestrului III, cand a scazut la 3,5 la suta, este atribuibila in principal majorarii dinamicii preturilor combustibililor, inclusiv pe fondul unui efect de baza, dar si scumpirii considerabile a fructelor, precum si accelerarii inflatiei de baza", se arata in comunicatul BNR.Banca Nationala a Romaniei mai precizeaza ca noile date statistice reconfirma scaderea ritmului anual al cresterii economice in trimestrul III 2019, la 3 la suta, de la 4,4 la suta in trimestrul anterior."Pe partea cererii, contributia consumului gospodariilor populatiei s-a redus mai pronuntat pana la 2,6 puncte procentuale fata de estimarea anterioara (de 3 puncte procentuale), de la 3,8 puncte procentuale in trimestrul II, in timp ce aportul formarii brute de capital fix la cresterea PIB s-a majorat potrivit datelor revizuite, ajungand la 6,3 puncte procentuale (fata de 5,9 puncte procentuale, de la 3,9 puncte procentuale in trimestrul II). In schimb, exportul net si-a amplificat aportul negativ la dinamica PIB, pe fondul reaccelerarii mai pronuntate a cresterii importurilor in raport cu cea a exporturilor de bunuri si servicii", se mai arata in comunicat.I.O. ...citeste mai departe despre " BNR a pastrat dobanda de politica monetara la 2,50%, nivel la care se afla din mai 2018 " pe Ziare.com