BNR a revizuit in crestere rata anuala a inflatiei pe termen scurt: Riscurile provin din politica fiscala

In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019."Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in lunile urmatoare, succedata de o temperare a acesteia in ultima parte a anului 2018.Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria ratei anuale prognozate a inflatiei a fost revizuita in sens ascendent pe termen scurt, in principal ca urmare a relativei intensificari a efectelor inflationiste recente si anticipate ale factorilor pe partea ofertei, asociata cu presiuni ale factorilor fundamentali", se arata in comunicatul publicat miercuri.Pe plan extern, sunt relevante incertitudinile si riscurile legate de volatilitatea pietelor financiare internationale, evolutiile preturilor petrolului si ale produselor agroalimentare, precum si ritmul expansiunii economice a zonei euro si pe plan global, inclusiv in conditiile normalizarii politicilor monetare ale bancilor centrale majore, potrivit BNR.Totodata, datele statistice aferente primelor doua luni ale trimestrului IV din 2017 releva accentuarea tendintei ascendente a productiei industriale, alaturi de dinamizarea comenzilor noi din industria prelucratoare, precum si mentinerea ritmurilor mari de crestere a activitatii din comert si servicii, pe fondul avansului salariului mediu net real, potrivit BNR. In aceste conditii, deficitul comercial a crescut, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile."Creditul acordat sectorului privat si-a continuat cresterea robusta in decembrie 2017, intr-un ritm anual de 5,6%, in conditiile in care componenta in lei a crescut in termeni anuali cu 15,8%; ponderea acesteia in total credit s-a majorat la 62,8% (de la un minim de 34,6% in mai 2012) ", se arata in comunicat.In aceste conditii, consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an. Astfel, a decis majorarea la 1,25% pe an a ratei dobanzii pentru facilitatea de