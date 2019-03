In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut cu 1,134 miliarde euro, la 31,92 miliarde de euro.In februarie, au fost intrari de 1,195 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene (696 milioane de euro) si altele.Totodata, au fost iesiri de 626 milioane de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta si altele.Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 3,873 miliarde de euro.Vezi de ce isi tine Romania o buna parte din rezervele de aur la Bank of EnglandRezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 28 februarie 2019 au fost de 36,364 miliarde de euro, fata de 35,765 miliarde de euro la 31 ianuarie.Platile scadente in luna martie 2019 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 113 milioane de euro. ...citeste mai departe despre " BNR anunta ce rezerve valutare si cate tone de aur are Romania " pe Ziare.com