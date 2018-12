BNR: Avutia neta a populatiei a crescut cu 8%, la semestrul 1, la peste 1.925 de miliarde de lei

"Avutia neta a populatiei a urmat tendinta ascendenta manifestata si la data ultimului Raport, majorandu-se cu circa 8 la suta in trimestrul al doilea 2018 fata de aceeasi perioada a anului precedent, pe fondul cresterii detinerilor de active imobiliare (+9 la suta), dar si datorita avansului activelor financiare (+3 la suta) . Nivelul activelor nefinanciare a suferit o ajustare importanta, comparativ cu valorile prezentate in rapoartele anterioare, ca urmare a unei reestimari a pretului locuintelor", scrie in "Raport asupra stabilitatii financiare", editia decembrie 2018, Anul III (XIII), nr. 6 (16), realizat de BNR.Mai exact, activele imobiliare erau in valoare de 1.5045,5 miliarde de lei, la finele primului semestru, iar activele financiare nete de 424,2 miliarde de lei.Cu toate acestea, averea populatiei este inca departe de nivelul de 2.047,2 miliarde de lei, de finele anului 2008, din care aproape 1.860 de miliarde de lei era reprezentata de activele imobiliare."Metodele de investire ale populatiei pun in evidenta necesitatea diversificarii plasamentelor, intrucat cea mai importanta pondere in activele acestui sector este detinuta de depozite si numerar (40 la suta, iunie 2018) ", se precizeaza in raportul BNR citat.In contrast, sectorul populatiei a prezentat un interes scazut pentru investitiile in titluri (0,9%), actiuni cotate (2,3%) si asigurari (2%), in timp ce ponderea investitiilor in derivative este neglijabila."Avand in vedere potentialul existent si preferinta pentru investitii sigure ale populatiei, Ministerul Finantelor Publice a lansat emisiuni speciale de titluri de stat destinate exclusiv populatiei - volumul subscrierilor inregistrate pentru prima emisiune a reprezentat 20 la suta din plafonul stabilit pentru anul 2018. Continuarea realizarii de astfel de emisiuni este de natura sa contribuie la o constientizare mai buna a optiunilor de investire, la diversificarea portofoliului investitional al populatiei, dar si la atenuarea interconexiunilor importante dintre sectorul bancar si cel guvernamental", se mai explica in raport.In trimestrul al treilea al acestui an, sectorul populatiei si-a consolidat pozitia de creditor net fata de sectorul bancar, inregistrand valoarea de 50, ...citeste mai departe despre " BNR: Avutia neta a populatiei a crescut cu 8%, la semestrul 1, la peste 1.925 de miliarde de lei " pe Ziare.com