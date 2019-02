BNR explica de ce legea lui Dragnea privind repatrierea aurului nu va trece. Minciuni in proiectul PSD

Puratorul de cuvant al BNR Dan Suciu spune ca ideea celor doi nu e nici noua, dar nici realizabila. Acesta aminteste ca si Cristiana Anghel, fosta invatatoare grevista devenita senator ALDE, a vrut sa modifice legea BNR, insa proiectul a fost respins, existand pericolul deshiderii unei proceduri de infringement la nivelul Comsisiei Europene."Orice modificare a legii 312/2004 privind statutul BNR presupune un aviz de la Banca Centrala Europeana. Au mai fost incercari de modificare a acestei legi si ele nu s-au facut in lipsa avizului", a declarat Dan Suciu, pentru Profit.ro.Totodata, acesta a aratat ca in proiectul celor doi social-democrati sunt date care nu au nicio legatura cu realitatea. In proiect se precizeaza ca la acest moment Romania plateste 300.000 de euro pentru a-si tine aurul la Londra.Purtatorul de cuvant al BNR arata ca suma reala e de peste 4 ori mai mica si este si publica, in raportul anual al BNR, astfel ca oricine ar fi putut sa verifice, daca si-ar fi dorit.Asadar, BNR a cheltuit, potrivit documentului, 309.000 de lei (circa 65.000 de euro) in 2017 si 323.000 de lei in 2016 pentru operatiuni legate, in principal, de custodia aurului de la Londra.Romania tine la Banca Angliei, in Londra, 61,2 de tone din cele 103,7 tone de aur. Rezerva de aur a crescut cu 36 de tone dupa anul 1990, o parte din majorare provenind din conversia stocurilor excedentare de argint de la banca centrala. Intre 1999 si 2002, BNR a transferat 46 de tone din rezerva de aur la Londra.Ponderea aurului in rezerva internationala a Romaniei ramane scazuta. Aurul avea o valoarea de 3,84 miliarde de euro la finele lunii ianuarie, comparativ cu 31,9 miliarde de euro in rezerva valutara - cash si titluri de valoare.Citeste si:Dragnea vrea sa oblige BNR sa aduca in tara aurul depozitat in strainatate. Asa a vrut si Maduro in VenezuelaFlorin Citu: Proiectul PSD privind rezerva de aur a BNR este infantil si incalca tratatul UEArgumentele PSD pentru a obliga BNR sa aduca aurul in tara, demontate punct cu punct inca de acum 3 aniExplicatia stranie data de Serban Nicolae pentru aducerea aurului in tara: Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini? ...citeste mai departe despre " BNR explica de ce legea lui Dragnea privind repatrierea aurului nu va trece. Minciuni in proiectul PSD " pe Ziare.com