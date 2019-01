BNR explica picajul leului: E o problema serioasa de credibilitate legata de dobanda impusa de 2%. Nici atacurile lui Zamfir nu sunt de ignorat

"Atac speculativ este mult spus. Sunt multe elemente aici. Avem o data o situatie de fond, una de conjunctura si un moment al zilei daca vreti. Toate trei au contribuit la rezultat, si anume: o lipsa de credibilitate pentru investitorii care au detineri in lei si care incep sa renunte la aceste detineri in lei.De aceea, vine presiunea care s-a creat. Lipsa aceasta de credibilitate care i-a facut sa renunte la detinerile in lei. Leul pana la urma, si acest lucru trebuie sa il stim si sa il apreciem, este o moneda convertibila la randul ei. Mergem in strainatate, platim cu cardul in lei, fara nicio problema.Deci el se tranzactioneaza pe o piata larga, nu doar pe piata romaneasca si intra pe pietele internationale. De aceea, credibilitatea situatiei locale este extrem de importanta in setarea asteptarilor.Repet, poate a treia oara, este o pierdere de credibilitate care a dus la aceasta situatie. (...) In contextul in care avem un deficit de credibilitate, asta este, de fapt, ceea ce ne ingrijoreaza mai mult decat orice", a declarat, miercuri seara, Dan Suciu, la Digi24.Citu (PNL): Criza euro e premeditata de coalitia PSD-ALDE! Tinta e rezerva valutara a RomanieiEl a precizat ca exista o problema legata de "setarea asteptarilor investitorilor", in conditiile in care se vorbeste "in piata si in stat si la televizor si in economie" despre un reper de dobanda, "celebra dobanda de 2%", care e alta decat dobanda pietei."S-a simtit in momentul in care pietele externe au fost mai active decat piata interna. De aceea, spunem ca ea vine cumva din pietele internationale care, probabil, au analizat acum mai mult situatia Romaniei si au inteles ce se intampla aici.Avem o problema serioasa legata de setarea asteptarilor. Pentru ca atata vreme cat se vorbeste in piata si in stat si la televizor si in economie despre un reper de dobanda, celebra dobanda de 2%, care e alta decat dobanda pietei si care e alta decat dobanda Bancii Nationale.Deja toata lumea a inceput sa isi faca un calcul. Cred ca orice investitor isi face un calcul si vede ca socoteala initiala nu mai seamana cu dobanda aceasta de 2% vehicu ...citeste mai departe despre " BNR explica picajul leului: E o problema serioasa de credibilitate legata de dobanda impusa de 2%. Nici atacurile lui Zamfir nu sunt de ignorat " pe Ziare.com