BNR ii da replica lui Zamfir: Mult zgomot pentru nimic. Ni se adreseasa gresit, nu noi am introdus ROBOR

Astfel, spune el, scrisoarea pe care presedintele Comisiei economice din Senat, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a spus ca o va trimite guvernatorului BNR, Mugur Isarescu , nu se adreseaza persoanei potrivite."Ni se adreseaza gresit. Noi nu avem initiativa legislativa. ROBOR la 3 luni introdus ca referential pentru rate este prin OUG, nu de catre Banca Nationala a Romaniei. Ceea ce ma bucura este ca nu se apuca domnul Zamfir sa faca o initiativa legislativa, pentru ca iar iese neconstitutionala.O sa luam nota de scrisoare, daca ne-o trimite. Aceasta ancheta a Comisiei economice din Senat nu are nicio putere. Mult zgomot pentru nimic", a declarat Dan Suciu pentru Ziare.com.In ceea ce priveste afirmatiile lui Zamfir, potrivit carora ROBOR rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale, sub obladuirea BNR, Dan Suciu subliniaza, din nou, ca ROBOR nu este falsificat, ci este calculat foarte corect."Domnul Zamfir nu a inteles, nu vrea sa inteleaga sau nu poate sa inteleaga. ROBOR nu e falsificat, este calculat foarte corect, asa cum se calculeaza. Sunt cotatii ferme si asa rezulta ROBOR la 3 luni. Daca se doreste un alt referential, foarte bine. Dar asta nu inseamna ca ROBOR la 3 luni este gresit.Se poate lua ROBOR la 1 an, ROBOR la o zi sau media tranzactiilor interbancare. Sunt alti indici referentiali. Dar asta nu inseamna ca ROBOR la 3 luni are vreo problema. Nu are nicio problema. In momentul in care s-a ales ROBOR la 3 luni, se cota exact la fel si atunci si era 6%. Acum, ca este 3%, nu ne mai place si face dansul scandal", a mentionat purtatorul de cuvant al BNR.Presedintele Comisiei economice din Senat, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a spus joi ca ancheta privind manipularea ROBOR a ajuns la concluzia preliminara ca indicele nu are nicio legatura cu realitatea si rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale, sub obladuirea BNR.El a precizat ca a decis sa trimita o scrisoare ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si alta guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, prin care le cere transparentizarea completa a modului de calcul al ROBOR sau inlocuirea sa cu un alt indice."Comisia a decis sa trimita doua scrisori, una ministrului de Finante si alta guvernatorului BNR, prin care sa le ceara doua lucruri. In ...citeste mai departe despre " BNR ii da replica lui Zamfir: Mult zgomot pentru nimic. Ni se adreseasa gresit, nu noi am introdus ROBOR " pe Ziare.com