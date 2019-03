BNR ii raspunde lui Valcov: Am facut profit, 80% l-am virat la bugetul de stat. Nu tainuiti asa-zise adevaruri patriotice!

Dan Suciu spune ca Darius Valcov a facut "mai multe declaratii eronate, demonstrand grave neintelegeri in legatura cu gestionarea rezervei internationale si cu eventuala pierdere rezultata din aceasta administrare".BNR face urmatoarele precizari: In 2017, BNR a realizat nu o pierdere, ci un profit considerabil in principal pe seama bunei administrari a rezervelor internationale. Rezultatul total al administrarii activelor si pasivelor in valuta - care includ si rezerva internationala a Romaniei - a fost de 1.441.659 mii lei, ceea ce a dus la un rezultat operational total de 946.889 mii lei si un venit net (profit) al exercitiului financiar de 186.715 mii lei (Situatiile financiare ale BNR la 31 decembrie 2017, pag. 275 -277, Raportul anual pe 2017).Conform art. 43 din Legea 312/2004 privind Statutul BNR, 80% din acest venit net al BNR a fost virat la bugetul de stat (149.372 mii lei).Din suma ramasa, 22.406 mii lei au fost repartizati pentru majorarea rezervelor statutare ale bancii. Profitul mentionat a rezultat dupa scaderea tuturor cheltuielilor de functionare ale bancii, inclusiv cele de administrare, impozitare, salarizare si altele.BNR a inregistrat profit in fiecare exercitiu financiar din ultimii zece ani.Administrarea rezervelor valutare constituie principala sursa a rezultatului financiar pozitiv, obtinut intr-un climat extern caracterizat de randamente scazute (chiar negative pentru unele valute) pe pietele financiare relevante in anumite perioade.In acesti zece ani, BNR a platit la bugetul de stat impozit pe profit in suma de 4.529.700 mii lei (aproximativ 1 miliard de euro).BNR: Interpretarea lui Valcov este complet gresita, daca nu chiar manipulativaBNR reaminteste ca obiectivele principale urmarite in cadrul activitatii de administrare a rezervelor internationale sunt siguranta si lichiditatea, si nu obtinerea de profit. Menirea rezervei internationale, dimensionata adecvat, este de a consolida bonitatea financiara internationala a Romaniei si, pe aceasta baza, de a reduce costurile de finantare internationala ale tarii."Din pacate, dl. Darius Valcov alege selectiv o singura cifra din Raportul anual pe 2017 legata de administr ...citeste mai departe despre " BNR ii raspunde lui Valcov: Am facut profit, 80% l-am virat la bugetul de stat. Nu tainuiti asa-zise adevaruri patriotice! " pe Ziare.com