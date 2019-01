BNR, inca o reactie dura la cererile PSD: O interventie singulara ar duce la pierderea inutila de rezerve valutare

El a subliniat ca, vineri, Ministerul de Finante, printr-o operatiune obisnuita, de incasare de taxe si impozite, a scos o parte din leii din piata, ceea ce impinge, deja, ROBOR-ul pe toate scadentele spre 3,5%.Vineri, reprezentantii PSD au cerut BNR sa apere moneda nationala, afirmand ca banca centrala "dispune de rezerve de peste 36,8 miliarde (euro - n.red.), adica mai mult decat dublu banilor cash care se misca in Romania".Fiecare interventie a BNR trebuie, insa, adecvata la situatia concreta din fiecare moment, altfel ar duce a pierderea inutila de rezerve valutare, a explicat Dan Suciu, legat de sugestia PSD de interventie in piata."In ultimele doua zile ni se pune frecvent aceasta intrebare. Dar este un truism faptul ca BNR intervine pe piata valutara. Nu am negat niciodata acest lucru, aceasta, pana la urma, este esenta notiunii de 'managefloating'.Atat acest raspuns, cat si sugestia nu spun, de fapt, nimic nou. Pentru ca speram sa stie si cei care vin cu sugestia respectiva, asa cum stim cu totii, ca aceasta este o activitate normala pentru BNR.Cheia este, desigur, maniera de interventie si dozajul masurilor, adecvate la situatia concreta din fiecare moment pentru ca trebuie spus, de la bun inceput, ca o interventie singulara numai pe piata valutara poate avea efecte din cele mai nocive, inclusiv pierderea inutila de rezerve valutare", a spus Suciu.Legat de sugestia PSD, de vanzare a jumatate din rezerva valutara, Suciu atentioneaza ca o astfel de miscare ar impinge puternic in sus dobanzile."In ceea ce priveste sugestia indirecta pe care o regasim in alta postare a PSD - ca prin vanzarea a jumatate din rezerva am putea lua toate lichiditatile din piata - ea este in contradictie directa si ingrijoratoare cu solicitarea cealalta potrivit careia ar trebui sa avem grija de ratele de dobanda.BNR nu trebuie sa vanda jumatate din valuta, ci este suficient sa vanda doar o parte din rezerva ca sa impinga dobanzile in sus. Cu alte cuvinte, sugestia de a vinde jumatate din rezerva pentru a lua toata lichiditatea din piata... nici nu merita comentata", a raspuns Suciu.El a subliniat ca, vineri, Ministerul de Finante, pr ...citeste mai departe despre " BNR, inca o reactie dura la cererile PSD: O interventie singulara ar duce la pierderea inutila de rezerve valutare " pe Ziare.com