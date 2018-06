BNR pregateste limitarea puternica a gradului de indatorare a populatiei pentru creditele ipotecare si de consum

Astfel, gradul de indatorare maxim pentru creditele pentru locuinte in lei cu dobanda variabila ar urma sa fie de 45%, in timp ce la consum nu va depasi 30%, informeaza Profit.ro.Potrivit unui proiect al bancii centrale, care nu este inca in dezbatere publica, BNR vrea modificarea Regulamentului 17/2012, cu adaugarea mai multor articole, dintre care cel mai important este cel care face trimitere la o noua anexa, in care sunt prezentate gradele maxime de indatorare in functie de tipul si valuta creditului.Proiectul mentine si obligatia de informare a debitorilor privind impactul asupra ratelor lunare a unei deprecieri a leului in raport cu moneda valutei creditului (35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD, valori stabilite inca din 2012), pentru socul pe rata dobanzii (o crestere de 2 puncte procentuale a ratei curente, fata de 0,6 pp anterior), insa sunt indepartate referirile la impactul scaderii veniturilor cu 6% (masura introdusa in 2012).Bancile vor avea 30 de zile sa emita normele de creditare actualizate, in timp ce cererile de credit aflate in lucru la data intrarii in vigoare vor fi procesate pe regulamentele anterioare.BNR a aratat, in mai multe rapoarte, ca un credit imobiliar acordat in conditii prudentiale are un avans de 25% si un grad de indatorare de 45%.De mai bine de un an, Banca Centrala studiaza o formula prin care sa limiteze cresterea creditului aferent persoanelor fizice, in conditiile in care acesta creste rapid, dupa estimarile bancii centrale, concomitent cu cresterea riscului de credit in conditiile unor dobanzi mai ridicate.Totodata, Fondul Monetar International a recomandat, la ultima misiune de evaluare, reducerea gradului de indatorare.Citeste si:Teodorovici nu e de acord cu plafonarea gradului de indatorare pentru populatieAvertisment BNR: Tinerii sa se gandeasca bine la riscuri inainte sa ia credite de la banci ...citeste mai departe despre " BNR pregateste limitarea puternica a gradului de indatorare a populatiei pentru creditele ipotecare si de consum " pe Ziare.com