BNR respinge acuzatiile privind rezervele de aur ale Romaniei

Anuntul este o reactie la acuzatiile aparute in cadrul unei emisiuni de televiziune, iar BNR respinge insinuarile care pun in discutie certificarea si legalitatea administrarii rezervei internationale.BNR sustine ca mentinerea aurului in custodie la Banca Angliei are ca scop, in primul rand, garantarea faptului ca Romania dispune de o rezerva de aur standardizata si disponibila a fi utilizata ca garantie in cazul unor operatiuni de finantare a tarii in situatii de criza, iar aurul nu poate fi folosit decat la instructiunile bancii centrale."Aurul aflat in custodie la Banca Angliei apartine in continuare Romaniei - si nu poate fi folosit decat la instructiunile exprese ale Bancii Nationale a Romaniei. O eventuala valorificare a stocului de aur ar implica o forma sau alta de instrainare, chiar daca ramane depozitat la Banca Angliei. Deciziile de natura strategica privind administrarea rezervei internationale a Romaniei (aur plus valute convertibile) se aproba, conform legii, de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei", se arata in comunicatul BNR.Pentru pastrarea in custodie, custodele - in acest caz Banca Angliei - nu remunereaza pe cel caruia ii presteaza servicii, potrivit BNR."Ca atare, Banca Angliei nu plateste dobanda pentru aurul aflat in custodie nici unui client, fie banca centrala sau comerciala. Nici banca centrala a Romaniei, nici cea a Poloniei, nici cea a Bulgariei, nici cea a Italiei, etc. nu primesc dobanda pentru aurul aflat in custodie la Banca Angliei si este firesc sa fie asa", se arata in comunicat.Totodata, BNR sustine ca apetitul fata de risc difera intre bancile centrale si chiar de-a lungul timpului in cazul aceleiasi banci centrale, in functie de conditiile pietei."In cazul BNR, obiectivele principale urmarite in activitatea de administrare a rezervelor internationale raman siguranta si lichiditatea, pentru a consolida bonitatea financiara internationala a Romaniei si pe aceasta baza, a reduce costurile de finantare internationala ale tarii. Preocuparea majora a Bancii Nationale la nivelul activitatii de administrare a rezervelor internationale este, in consecinta, practicarea unui management prudent si eficace al rezervelor, centrat pe diversificarea riscurilor bilantiere ale institutiei, siguranta si... citeste mai departe despre " BNR respinge acuzatiile privind rezervele de aur ale Romaniei " pe Ziare.com