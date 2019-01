BNR respinge atacul PSD si al Guvernului pe deprecierea leului: Se vede ca nu au lucrat niciodata cu piata

"Ii asiguram pe cei care au facut postarea ca BNR este, desigur, foarte preocupata de cei care au credite, dar este la fel de preocupata si de cei 10 milioane de cetateni care au depozite in banci. Ca dovada, dobanda de politica monetara este de 2,5%, ca in SUA, si nu am mai schimbat-o de mai bine de jumatate de an.Analistii fara nume, care vad leul la 2 lei si dobanda tot la 2%, se vede ca nu au lucrat niciodata cu piata si mai ales cu pietele internationale, de vreme ce fac asemenea recomandari", a precizat Dan Suciu pentru G4Media.ro.Reamintim ca PSD a lansat o campanie prin intermediul careia a solicitat BNR "sa isi faca datoria", sugerand ca "BNR are rezerve valutare cu care poate sa intervina si sa stopeze cresterea euro si PSD se alatura romanilor care au de platit rate la credite si cere BNR sa 'apere moneda nationala'".In plus, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat vineri un mesaj similar cu cel al PSD."Contrar informatiilor vehiculate in spatiul public, Banca Nationala a Romaniei este institutia care trebuie sa stabileasca si sa supravegheze respectarea regimului valutar si sa elaboreze politica cursului de schimb, conform art. 2 alin (2) din Legea 312/2004 privind Statutul BNR, nu Guvernul Romaniei. Mai mult decat atat, potrivit art. 9 din acelasi act normativ, pentru aplicarea politicii de curs de schimb BNR stabileste cursurile de schimb pentru operatiunile proprii pe piata valutara si elaboreaza balanta de plati si alte lucrari privind pozitia investitionala internationala a Romaniei", au precizat reprezentantii Finantelor, potrivit Mediafax.In plus, MFP mentioneaza, in precizarea facuta vineri, ca Mugur Isarescu , Guvernatorul BNR, declara in 2011: " (...) protejam moneda nationala, este produsul nostru, asa cum o banca comerciala isi apara un produs, noi ne aparam produsul, aceasta institutie emite leul si pana la adoptarea monedei euro, produsul nostru este de aparat. Nu cred ca facem un act de barbarism daca ne aparam produsul".Dan Suciu a avut o reactie separata la acuzele Finantelor, insistand ca a coopera inseamna si ca Guvernul sa discute cu BNR inainte sa ia ...citeste mai departe despre " BNR respinge atacul PSD si al Guvernului pe deprecierea leului: Se vede ca nu au lucrat niciodata cu piata " pe Ziare.com