Brandul turistic national a fost promovat de Ministerul Turismului prin plati nelegale (Raport Curtea de Conturi)

Astfel, Raportul Curtii de Conturi pentru 2016 arata ca s-au efectuat plati estimate la 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui articol de lucrari pentru care nu au fost nominalizate materialele, cantitatile si pretul unitar al acestora.Plati nelegale din fonduri alocate de la bugetul de stat, in suma de 1,42 milioane lei, au fost si pentru servicii de promovare a brandului turistic national, prin intermediul unor tour-operatori germani, respectiv pentru servicii decontate la valori mai mari decat cele din devizul-oferta; servicii decontate fara documente, care sa certifice prestarea lor (1,087 milioane lei), servicii decontate fara respectarea clauzelor contractuale (326.000 lei), iar pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin contract, de catre prestator, s-a constatat necalcularea si neincasarea unor penalitati de intarziere (54.000 lei).Curtea de Conturi constata ca au fost utilizate ineficient fondurile banesti alocate de la bugetul de stat, in suma de: 362.000 lei, prin achizitia de produse (mesh-uri) la preturi supraevaluate, respectiv la preturi mai mari decat cele practicate de acelasi furnizor, in contracte similare derulate cu ANT sau decat cele existente pe piata; 583.000 de lei, pentru participarea Autoritatii Nationale pentru Turism la targuri organizate in afara tarii, prin achizitia de bunuri (mobilier, obiecte promotionale/servicii) la preturi supraevaluate, respectiv la preturi mai mari decat cele practicate de acelasi furnizor, in acelasi an, in contracte similare derulate cu ANT sau decat cele existente pe piata.