Bursa de la New York s-a prabusit si impactul se resimte in toata lumea. Cum s-a ajuns la cea mai infricosatoare zi de pe Wall Street

Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere de 4,7%, in timp ce Hang Seng din Hong Kong a scazut cu 4,5%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a picat cu 2,6%. S & P / ASX 200, indicele bursei din Australia, a pierdut 3,2%, transmite BBC.Astfel, indicele japonez Nikkei a inregistrat cea mai mare scadere a punctajului intr-o singura zi din 1990.De ce a cazut bursa de la New YorkA fost cea mai infricosatoare zi de pe Wall Street de ani de zile, transmite CNN Money, care arata ca actiunile au fost practic in cadere libera, iar indicele Dow a scazut aproape 1.600 de puncte - cel mai mare declin al istoriei in timpul unei zile de tranzactionare.Ulterior, investitorii au limitat daunele, dar la inchidere indicele Dow era inca in scadere cu 1.175 de puncte.Aceasta scadere de 4,6% reprezinta cel mai mare declin din august 2011, in timpul crizei datoriilor europene. Dar totusi nu este cel mai mare declin din istorie, pentru ca Dow a inregistrat scaderi mai mari in timpul crizei financiare din 2008.Totusi, ce s-a intamplat ieri este alarmant pentru investitori, pentru ca de la alegerile din 2016 bursa de la New York a fost mereu in crestere usoara.Casa Alba a spus intr-o declaratie ca presedintele Trump se concentreaza pe "fundamentele noastre economice pe termen lung, care raman exceptional de puternice". Declaratia mentioneaza consolidarea cresterii economice, scaderea somajului si cresterea salariilor pentru lucratori.Scaderile inregistrate intervin dupa luni de cresteri la niveluri record care au generat speculatii privind supraevaluarea activelor companiilor.CNN transmite ca problemele de pe piata au inceput inca de saptamana trecuta, cand investitorii au inceput sa vanda avand in vedere o serie de probleme care treneaza in SUA.Investitorii reactioneaza la schimbarile din perspectiva economiei americane si globale si ceea ce ar putea insemna pentru costul imprumuturilor.In cazul in care economia continua sa creasca, ar putea afecta inflatia, care a disparut in mod misterios in cei noua ani de recuperare post-criza. Asta ar putea forta Rezerva Federala (banca centrala americana) sa majoreze ratele dobanzii mai repede decat era planificat, explica sursa citata."Oamenii ...citeste mai departe despre " Bursa de la New York s-a prabusit si impactul se resimte in toata lumea. Cum s-a ajuns la cea mai infricosatoare zi de pe Wall Street " pe Ziare.com