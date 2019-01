BVB a incheiat pe verde si a doua zi de tranzactionare din 2019

Indicele BET al Bursei de la Bucuresti a crescut cu 1,18% inca de joi, prima zi de tranzactionare din acest an. Vineri, BET a inregistrat inca un plus, in valoare de 2,6%.Au reinceput sa creasca si cotatiile unora dintre companiile care anul trecut au avut mari probleme, pe bursa. Spre exemplu, actiunile Bancii Transilvania - care pe 19 decembrie aproape ca au fost oprite de la tranzactionare din cauza scaderilor masive - au crescut ieri cu 2,19%. Cotatiile BRD - care, de asemenea, scazusera masiv in decembrie - inregistrau ieri o crestere de 1,9%.Pe 19 decembrie, dupa ce Guvernul a anuntat ca va da Ordonanta Teodorovici - adica va aplica o taxa "pe lacomie" pentru banci, va impozita mai aspru companiile din energie si va plafona pretul la gaze si electricitate - Bursa de la Bucuresti s-a prabusit. Mai multi specialisti au numit fenomenul "baie de sange".Gabriel Aldea, Head of Brokerage Department la Tradeville, a explicat pentru Ziare.com ca asemenea scaderi nu s-au mai inregistrat la bursa bucuresteana de 10 ani. Si, din pacate, cauzele sunt mai complexe decat faptul ca Guvernul a anuntat atunci Ordonanta Teodorovici."Scaderi de amplitudinea celor de miercuri (19 decembrie - n.red.) nu au mai fost inregistrate de piata noastra din toamna anului 2008, dupa caderea bancii Lehman Brothers. Situatia (...) nu este insa similara cu cea de atunci, deoarece de data aceasta elementul declansator a fost intentia statului roman de a introduce noi impozite sau de a le creste pe cele existente".Citeste mai departe despre " Bursa de Valori Bucuresti a incheiat "pe verde" si a doua zi de tranzactionare din 2019 " pe Ziare.com