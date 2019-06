"Dupa o crestere de 1,1% in sedinta din 27 iunie, BET-TR a inchis sesiunea de tranzactionare la un nivel de 14.002 puncte. De altfel, toti indicii BVB au inchis ziua in teritoriu puternic pozitiv", arata comunicatul.Lichiditatea a fost si ea peste media zilnica inregistrata in acest an, cu volume de tranzactionare care au depasit 15 milioane de euro.BET-TR este indicele de tip total return care include si dividendele acordate de companiile din BET, din care fac parte cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor....citeste mai departe despre " Bursa de Valori Bucuresti atinge noi maxime istorice:Indicele BET-TR trece pentru prima data de 14.000 de puncte " pe Ziare.com