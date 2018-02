Principalii indici bursieri din Tokyo, Hong Kong si Shanghai au scazut vineri cu peste 3%.Indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut cu 3,8%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud cu 1,9%, potrivit CNN.Indicele Nikkei al bursei de la Tokyo a scazut si el cu 3,4%.Japan's Nikkei slides 3.4% in early trade following the slump in U.S. stocks pic.twitter.com/FMzk9SxWGi- Peter Hoskins (@PeterHoskinsTV) February 9, 2018Bursele din China urmeaza cursul celor din Japonia, astfel ca la Shanghai se inregistreaza o scadere de peste 5%, scrie The Telegraph.Chinese stocks slump by 5.7% following U.S. and Japanese markets lower. pic.twitter.com/T0WrDjo8q4- Peter Hoskins (@PeterHoskinsTV) February 9, 2018Amintim ca bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Noua prabusire a bursei din SUA vine dupa ce, luni, Dow Jones a scazut cu 4,6%, cea mai mare scadere din 2011.Citeste si:Dow Jones s-a prabusit. Casa Alba sustine ca Trump n-are nicio vinaBursa de la New York s-a prabusit si impactul se resimte in toata lumea. Cum s-a ajuns la cea mai infricosatoare zi de pe Wall StreetSocul prabusirii bursei de la New York a ajuns si in Europa. Cea mai proasta zi dupa votul pro-BrexitCaderea burselor a sters 114 miliarde de dolari din conturile celor mai bogati oameni din lumeAdrian Vasilescu ( BNR ) explica de ce s-a prabusit bursa de la New York si cum ne afecteaza: Nu vine criza, dar si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senineMinistrul Finantelor spune ca scaderea burselor nu ne afecteaza, dovada fiind imprumutul de doua miliarde de euro ...citeste mai departe despre " Bursele din Asia deschid in scadere, dupa ce Dow Jones a inregistrat o a doua prabusire istorica " pe Ziare.com