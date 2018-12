Bursa a pierdut intr-o singura zi tot ce acumulase in 2018 din cauza masurilor anuntate de Guvern

Bursa de Valori Bucuresti anunta, intr-un comunicat, ca a luat nota de efectele negative reflectate in scaderi importante ale indicilor bursieri, ca urmare a proiectului de OUG anuntat recent de catre Guvern.Piata de capital locala, in care activeaza companii romanesti ce reprezinta valoric peste 10% din Produsul Intern Brut al Romaniei, a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta.Investitorii urmaresc cu deosebita atentie actiunile decidentilor politici ce influenteaza mediul economic si evolutia companiilor listate, un aspect major in cadrul procesului investitional fiind dat de predictibilitatea si stabilitatea legislativa.Analistii spun ca, aceasta fiindConform calculelor Ziarului Financiar, companiile din structura indicelui principal BET inregistrau la ora 12:00 o valoare de piata de circa 65 miliarde de lei, in scadere cu 6 miliarde de lei fata de inchiderea de marti seara, ceea ce inseamna ca doar in cateva ore de tranzactionare, miercuri, acestea au pierdut 8,6% din capitalizare.Cele mai afectate companii sunt in continuare cele din energie si bancile, cu Banca Transilvania apropiindu-se periculos deCiteste mai departe despre " Caderea bursei se accentueaza: S-a pierdut tot ce se acumulase de-a lungul acestui an " pe Ziare.com