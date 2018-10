Calculele arata ca noile conditii de creditare impuse de BNR avantajeaza romanii cu venituri mici

Aparent, este o scadere semnificativa fata de cele maxim 70% acceptate anterior de institutiile de creditare (bancare sau nebancare) doar ca s-a schimbat in mod fundamental baza de raportare.Mai precis, in noile conditii, se simplifica analiza si se face abstractie de nivelurile estimate pentru cheltuielile de subzistenta, ajustarile pe tipuri de venituri si ajustarile de socuri privind cursul de schimb, rata dobanzii sau venitul disponibil.BNR a precizat, luand in considerare noile conditii, diminuarea pentru o persoana cu venit net de 3.000 de lei si scaderea de la inceputul anului viitor a ratei maxime lunare care poate fi accesata de la 1.413 lei la 1.200 lei. Hai sa vedem, simplificat, ce se va intampla in practica si care vor fi efectele pentru o persoana in lei (ca sa nu complicam expunerea cu valuta si situatia familiala).Precizari de la BNR dupa ce a limitat gradul de indatorare. Cine sunt cei afectatiPrima observatie este ca nivelul de cost de viata obligatoriu (deja prezumat a fi dat "no matter what" in fiecare luna) acceptat la analiza bancara care rezulta din datele prezentate oficial ar fi de 981 de lei. Hai sa nu dezbatem cu ce suma se poate trai in Romania si sa-l rotunjim la 1.000 de lei (+2% ar fi si inflatia ideala pe an) pentru a mentine claritatea concluziilor.Daca avem curiozitatea sa luam cateva repere salariale din mie in mie de lei si sa utilizam calculatoarele de salarii disponibile pe Internet, rezulta ca situatia clamata de unii, cum ca s-ar restrictiona creditarea, pur si simplu nu este adevarata, conform matematicii elementare. Mai mult, persoanele cu venituri relativ mici vor fi avantajate in noul sistem de evaluare.Sursa: Curs de GuvernareAstfel, la un venit net de 2.000 de lei lunar, se poate angaja o rata mai mare cu 100 de lei pentru un credit de consum si cu 200 de lei mai mare pentru o casa proprietate personala. Nivelul de echilibru pentru conditia de 40% se atinge la valoarea de 2.335 lei (la care nu conteaza modificarea conditiilor de creditare, rata maxima este identica, respectiv 934 lei sau cam 200 de euro).Pentru cele 45% permise la pr ...citeste mai departe despre " Calculele arata ca noile conditii de creditare impuse de BNR avantajeaza romanii cu venituri mici " pe Ziare.com