California adopta o lege care sa-l forteze pe Trump sa-si publice declaratiile de impozit

Legea, care a intrat in vigoare marti, nu mentioneaza explicit numele presedintelui Trump care va candida din partea Partidului Republican, cu exceptia unor evolutii neasteptate, pentru obtinerea unui nou mandat la scrutinul din 2020, informeaza AFP.Organizarea de alegeri primare republicane pare insa putin probabila in acest stadiu, majoritatea alesilor Partidului Republican sustinandu-l pe actualul sef al statului.Donald Trump a refuzat constant sa isi faca publica situatia fiscala, asa cum au procedat toti predecesorii sai in ultimii 40 de ani, dar democratii incearca pe toate caile sa il forteze pe presedintele SUA sa o faca.Noua lege adoptata luna trecuta in California stipuleaza ca orice candidat la alegerile prezidentiale trebuie sa prezinte declaratiile fiscale pe ultimii cinci ani pentru a putea intra in cursa pentru desemnarea sa ca reprezentant al partidului in California, statul american cel mai populat."In aceste vremuri extraordinare, statele au o obligatie legala si morala sa faca tot le ce sta in putinta pentru a se asigura ca liderii care se prezinta la cele mai inalte functii sa indeplineasca criterii minime" a declarat, intr-un comunicat de presa, guvernatorul californian Gavin Newsom."Dezvaluirile implicate de aceasta lege vor face lumina in conflicte de interes, afaceri necurate sau influenta a intereselor comerciale interne sau externe", a adaugat guvernatorul californian.Avocatul presedintelui SUA, Jay Sekulow, a anuntat ca legea californiana va face obiectul unui recurs in justitie.Potrivit Conferintei nationale a parlamentelor locale (NCSL), 17 state americane ar fi introdus proiecte de lege similiare in cursul acestui an.Insa pentru echipa de campanie a lui Donald Trump legile adoptate de state pe tema eligibilitatii candidatilor la scrutinul prezidential sunt anticonstitutionale."Constitutia este clara in privinta conditiilor necesare pentru a indeplini functia de presedinte, iar statele nu trebuie sa adauge restrictii", a declarat intr-un comunicat, citat de Los Angeles Times, directorul de comunicare din echipa de campanie a presedintelui Trump, Tim Murtaugh.Parlamentul statului New York a a