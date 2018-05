Cand se schimba ROBOR la banci si la ce sa te uiti ca sa nu te pacalesti cand iei un credit

Ii afecteaza insa pe cei care au credite in lei acest nivel al ROBOR-ului? Raspunsul este "nu", pentru ca in momentul de fata ratele noastre sunt calculate la nivelul din 1 aprilie, nivel de 2,08%, a declarat pentru Ziare.com Dragos Nichifor, consultant fiscal.Nici cei care contracteaza azi un imprumut nu sunt afectati de acest ROBOR, pentru ca si pentru ei rata se calculeaza tot la nivelul din 1 aprilie."Bancile nu au cum sa faca ROBOR individual pe fiecare client, ar fi imposibil din punct de vedere tehnic si atunci orice credit nou dat se calculeaza pe baza ROBOR-ului actualizat in banca pentru toti clientii. Azi, de exemplu, creditele se iau cu ROBOR-ul de la 1 aprilie.Inclusiv ofertele se dau cu ROBOR-ul din 1 aprilie. De exemplu, azi daca te duci si iei oferta de credit, s-ar putea sa te pacalesti informativ pentru ca majoritatea bancilor iti vor da cu ROBOR-ul de la 1 aprilie, care era mult mai mic decat ceea ce este azi, si atunci tu vezi o oferta ca fiind mai ieftina decat ar fi in realitatea curenta. ROBOR-ul de azi este mult mai mare decat cel din aprilie. Ca sa fie conectare 100% cu realitatea, trebuie sa iei oferta fix in ziua de actualizare.Cele mai multe banci isi actualizeaza ROBOR-ul in datele consacrate: 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie, dar sunt si banci care il actualizeaza in alte perioade. Majoritatea bancilor sunt insa pe datele clasice", ne-a declarat Dragos Nichifor.Totusi, trebuie urmarite fluctuatiile ROBOR-ului pentru a ne da seama cam care este evolutia lui in perioada urmatoare, mai ales in data de 1 iulie cand are loc urmatoarea actualizare a dobanzilor. Iar tendinta este de crestere, afirma consultantul fiscal.Dupa parerea sa, ROBOR va mai creste pana la finalul anului, dar nu va depasi nivelul de 3,5%, nivel apropiat de cel prognozat pentru inflatie."Cred ca inflatia se va domoli la un moment dat, strict din motive de formule de calcul. Noi avem o inflatie mare, pentru ca am plecat de la o baza mica. Dar in acest moment baza va fi mare si atunci automat cu preturile de peste 6 luni sau un an se vor raporta la o baza destul de mare incat inflatia sa nu mai poata sa aiba cifre astronomice. Nu as vedea ROBOR-ul mai mult de 3,5%.El trebuie sa fie apropiat de nivelul infl ...citeste mai departe despre " Cand se schimba ROBOR la banci si la ce sa te uiti ca sa nu te pacalesti cand iei un credit " pe Ziare.com