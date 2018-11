Caracterul cu totul special al avutiei la romani: Suntem primii la saracia copiilor, dar pensionarii o duc mai bine ca in alte parti

Cu o pondere de 41,7%, am pastrat de putin prima pozitie in acest nedorit top al saraciei, inaintea Bulgariei (41,6%) si la mare distanta de Grecia (36,2%), Italia (32,1%) si Ungaria (31,6%).De retinut, insa, ameliorarea fata de anul precedent a fost una semnificativa (in 2016 am figurat cu 49,2% chiar peste nivelul din perioada de criza, respectiv 48,1% in 2010) . Datele se refera la populatia in varsta de 0 - 17 ani, iar nivelul de saracie este unul raportat la nivelul de trai din fiecare tara in parte.La polul opus, figureaza (oarecum surprinzator) Cehia (14,2%), care sta ceva mai bine decat Danemarca (14,5%), Finlanda (15,1%), Slovenia (tot 15,1%, la fel ca in cele doua economii nordice dezvoltate) si Olanda (16,6%).Media consemnata la nivelul intregii Uniuni Europene a fost de 24,5%.Particularitatea Romaniei: saracia, mutata dinspre pensionari spre copiiPer total populatie, suntem pe locul 2 dupa bulgari, iar aceasta pozitie se pastreaza atat la barbati, cat si la femei, chiar daca procentajul este ceva mai ridicat la cele din urma, dar asta este o caracteristica generala ce apare si in media UE.Interesant, cele mai scazute valori ale acestui indicator se regasesc in Cehia.Daca la tineret suntem pe un nedorit prim loc la saracie, la grupa de varsta 65 de ani si peste, Romania coboara pe locul 5, cu "doar" 33,2%, mult in urma Bulgariei (48,9%), Letoniei (43,9%), Estoniei (42%) si Lituaniei (40,3%).De retinut, contrastul intre noi si vecinii de la sud de Dunare, noi cu peste opt procente in minus la persoanele in varsta, dar "campioni" la tineret, ei cu prioritatile asezate pe dos, respectiv cu aproape opt procente de saracie in plus la grupa 65+.Realitatile dureroase ale Romaniei centenare: Ce se poate face pentru zeci de mii de copii carora acum nu li se da nicio sansaAlta deosebire majora, la ei copiii conteaza, dar nu sunt un factor important pentru nivelul de saracie, in timp ce la noi se constituie intr-un risc major de trecere in categoria de populatie defavorizata.Acest fapt se vede din datele prezentate de Eurostat diferentiat pentru persoanele fara copii, unde suntem pe locul 4 si cele cu copii, unde urcam pe prima pozitie, alaturi de bulgari.Citeste mai departe despre Caracterul cu totul special al saraciei romanesti ...citeste mai departe despre " Caracterul cu totul special al avutiei la romani: Suntem primii la saracia copiilor, dar pensionarii o duc mai bine ca in alte parti " pe Ziare.com