Cartel Alfa: Indemnizatia ministrului Teodorovici va creste in 2019 cu 1.890 lei pe luna. Se vor isca conflicte!

"Incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatiile parlamentarilor si ale membrilor guvernului se vor majora ca efect al cresterii salariului minim pe economie. Spre exemplu, indemnizatia domnului ministru Teodorovici va fi mai mare cu 1890 lei pe luna, iar indemnizatia de baza a unui parlamentar creste cu cel putin 1620 lei lunar.Alesii nostri si numitii lor (persoanele din conducerea autoritatilor publice) reprezinta singura categorie de bugetari carora salariul le creste automat, cu fiecare crestere a salariului minim. Este o discriminare fata de ceilalti salariati bugetari, pe care am reclamat-o si la adoptarea legii, insa consensul transpartinic in ceea ce priveste privilegiile au blocat orice recurs constitutional.Prin adoptarea OUG nr. 144/2018, inca odata Guvernul nu se gandeste la cetateni, ci numai la alesi. Ordonanta, adoptata in timpul sarbatorilor si fara nicio consultare prealabila cu partenerii sociali (asa cum am aratat aici), cuprinde masuri de inghetare a drepturilor celorlalte categorii de personal bugetar", explica Bogdan Hossu, intr-un comunicat remis Ziare.com.Vezi AICI principalele modificari aduse de Ordonanta TeodoroviciEl mai acuza Guvernul ca a luat decizii care afecteaza salariatii ignorand regulile dialogului social."Daca exista constrangeri bugetare, atunci prima masura trebuie sa fie eliminarea privilegiilor, a pensiilor speciale abuzive, plafonarea indemnizatiilor speciale si nu taierea din veniturile salariatilor care lucreaza in ture ca sa acopere deficitul masiv de personal sau in conditii de munca stresante, periculoase si riscante", mai arata sursa citata.Bogdan Hossu mai sustine ca o alta discrepanta extrem de grava pe piata muncii din Romania este determinata de blocarea negocierilor colective prin efectele legii 62 a dialogului social, nemodificata din 2011, in ciuda angajamentelor repetate si solicitarilor Organizatiei Internationale a Muncii si ale Comisiei Europene. "Astfel, in timp ce, iata, salariile alesilor se maresc automat prin grila, odata cu cresterea salariului minim, in sectorul privat, lipsa contractelor colecti ...citeste mai departe despre " Cartel Alfa: Indemnizatia ministrului Teodorovici va creste in 2019 cu 1.890 lei pe luna. Se vor isca conflicte! " pe Ziare.com