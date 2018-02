Casa Alba il apara pe Trump."Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele economice pe termen lung, care raman exceptional de puternice, cresterea economica, rata somajului scazuta si salariile mai mari pentru americani", a spus secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, potrivit Politico.Bursa de la New York s-a prabusit si impactul se resimte in toata lumea. Cum s-a ajuns la cea mai infricosatoare zi de pe Wall Street"Reducerile fiscale si reformele de reglementare vor spori si mai mult economia Statelor Unite, iar poporul american va continua sa prospere", a mai spus Sanders.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Hogan Gidley, a avut o declaratie similara pentru CNN, subliniind faptul ca staff-ul lui Trump nu e ingrijorat ca presedintele ar avea vreo vina in scaderea indicelui bursier."Chiar daca exista o fluctuatie de o zi, totusi se situeaza (indicele - n.red.) intr-un loc bun. Mult mai bun decat in ziua in care a fost investit Trump in functie", a spus Gidley referitor la indicele bursier Dow Jones.Amintima ca, luni, indicele bursier Dow Jones a avut o scadere de 1,175 de puncte, adica 4,6%, reprezentand cel mai mare declin din august 2011. ...citeste mai departe despre " Casa Alba ii ia apararea lui Donald Trump privind scaderea indicelui Dow Jones " pe Ziare.com