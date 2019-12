Cat vor creste cursul euro si inflatia in 2020 - estimarea analistilor financiari

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 2,5 puncte, ajungand la 56,9 puncte. Totodata, acelasi indicator s-a majorat cu 12,6 puncte, in comparatie cu intervalul similar din 2018.Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut, in noiembrie fata de septembrie, cu 3,8 puncte, pana la valoarea de 68,8 puncte, in timp ce comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, cresterea a fost de 13,2 puncte.De asemenea, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 1,8 puncte, la valoarea de 51 de puncte, respectiv cu 12,3 puncte fata de noiembrie 2018.In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 85% dintre participantii la sondajul CFA Romania au anticipat o depreciere a monedei nationale in urmatoarele sase luni pana la 4,8256 lei, iar pentru orizontul de 12 luni la 4,8663 lei.Reuters: Leul va avea cea mai mare depreciere din regiune in 2020. Estimarea de 4,85 lei/euro nu este cea mai severaPotrivit sursei citate, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2020/noiembrie 2019) a inregistrat o valoare medie de 3,52%."Sunt de remarcat anticipatiile privind majorarea ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte (Robor la 3 luni), cat si pentru cele lungi (obligatiuni suverane cu scadenta la cinci ani, denominate in lei), peste 66%, respectiv 61% dintre participantii la sondaj anticipand aceste evolutii", noteaza Asociatia CFA Romania.Indicatorul de Incredere Macroeconomica a fost lansat de Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.In plus, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroeconomice.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai Asociatiei CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.CFA este una dintre cele mai prestigioase organizatii din lume in randul profesionistilor din domeniul fin ...citeste mai departe despre " Cat vor creste cursul euro si inflatia in 2020 - estimarea analistilor financiari " pe Ziare.com