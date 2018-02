Cate salarii a taiat PSD? Se mai poate corecta dezastrul revolutiei fiscale? Haos pentru ca unii sa-si acopere veniturile

Cati bugetari au pierdut la salariu ca urmare a modificarilor fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Bogdan Hossu a detaliat efectele grave ale revolutiei fiscale, combinata cu noua lege a salarizarii si ordinul de ministru privind sporurile, pentru fiecare categorie in parte. Bogdan Hossu apreciaza ca ele sunt consecinta unei crase lipse de profesionalism la nivelul decidentilor.Liderul Cartel Alfa spune ca revolutia fiscala ar trebui anulata, dar asta ar crea grave probleme pentru patronii care au majorat salariile brute si ar obliga statul sa majoreze salariile bugetarilor efectiv cu 25%. In plus, tot bugetul e construit pe transferul contributiilor.In opinia lui Bogdan Hossu, haosul cu Declaratia 600 a fost creat pentru "interesele unor politicieni, care prin acest mecanism sa-si acopere totalitatea veniturilor".O imagine foarte precisa nu avem inca, informatiile se inmultesc de la o zi la alta, dar estimarea noastra este ca in sectorul bugetar aproximativ 30% vor avea venituri mai mici. Si se pare ca procentul va creste.In principiu au fost afectati cei care aveau sporuri speciale pentru lucrul cu programe europene, cei datorita carora ministerul Agriculturii se lauda ca a avut absorbtie de 97%. Ma refer la personalul de la APIA, AFIR.In orice sector vor fi afectati cei cu contract cu timp partial, foarte multe cazuri, avand in vedere blocarea numarului de locuri, in Educatie, in Sanatate.La Sanatate afectarea e mai ales in domeniul de specialitati care nu sunt puse pe picior de egalitate. Pierd politistii, cei din Justitie, si nu ma refer la marile functii, ci la cei cu salarii de 2000-3500 de lei brut.