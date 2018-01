Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor de la New York, la un declin de 18%, la 11.444 dolari pe unitate, cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui pret compozit calculat de Bloomberg.Si alte monede virtuale au urmat tendinta negativa a bitcoin. Astfel, valoarea ripple a scazut cu 33%, iar cea a etherum cu 24%, cele doua monede recuperand ulterior o parte din pierderi.Scaderile au avut loc in urma informatiilor ca ministrul de Finante sud-coreean, Kim Dong-yeon, a declarat ca interzicerea tranzactiilor cu monede digitale este o "optiune reala".Declaratia a amplificat ingrijorarile deja existente in legatura cu posibila inchidere a pietei de profil din Coreea de Sud, considerata a treia ca marime din lume.Declinul a fost provocat si de o informatie publicata de Bloomberg, potrivit careia China intensifica masurile de restrictionare a tranzactiilor cu monede virtuale.In plus, platforma de tranzactionare a monedelor virtuale Kraken a fost inchisa o perioada peste asteptari pentru modernizare.Citeste mai departe despre " Ce a determinat caderea Bitcoin cu 20% intr-o zi " pe Ziare.com