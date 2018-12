In 10 decembrie, ROBOR la 3 luni a scazut de la 3,08% la 3,04% si a ramas pana azi la aceasta valoare.In ceea ce priveste indicele ROBOR la sase luni acesta a scazut, miercuri, la 3,33% de la 3,34%, valoare inregistrata marti.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti seara, ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Una dintre ele este o taxa pe activele bancilor, pe care ministrul Finantelor a spus ca nu se sfieste sa o numeasca "taxa pe lacomie". Teodorovici a explicat ca bancile vor fi taxate diferentiat, in functie de nivelul ROBOR la 3 si la 6 luni, precizand ca spera sa obtina suplimentar 3,6 miliarde de lei in anul 2019.Potrivit proiectului de ordonanta, institutiile financiar-bancare sunt obligate la plata unei taxe pe active, in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 1,5%, denumit prag de referinta.Citeste mai departe despre " Ce s-a intamplat azi cu ROBOR dupa "taxa pe lacomie" anuntata de Teodorovici " pe Ziare.com