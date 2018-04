Ce spune ministrul de Finante despre proiectul care obliga romanii din afara sa justifice sumele peste 1.000 de euro trimise in tara

Afirmatia vine in contextul in care pe site-ul Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) apare inca din 31 ianuarie un proiect de lege prin care romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice cu documente sumele trimise in tara mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei."In primul rand, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nu apartine Ministerului Finantelor, este un Oficiu in subordinea Guvernului si este o structura din care fac parte mai multi reprezentanti, dintre care si unul de la Ministerul de Finante.Doi la mana, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative, pentru ca nu cred ca Romania este ultima tara care nu a transpus acea prevedere europeana si cred ca ar trebui sa ne gandim de doua ori atunci cand transpunem un act normativ. Nu spune nimeni ca nu trebuie sa-l transpui, dar trebuie sa vedem daca toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeana. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au facut-o.Sunt state europene care prefera sa nu transpuna pentru un anumit motiv veniturile in economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeana de Justitie. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru ca cineva ne cere. Desigur, intr-un final se transpune, se face o intarziere asumata.Trei la mana, nu cred ca romanii care trimit acasa bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer sa fiu nu cred asa ceva. Sunt oameni care muncesc in afara tarii noastre pentru a-si intretine familia de acasa, copiii, rudele si trimit cat pot sa trimita spre casa pentru nevoile de zi cu zi pe care acestia le au", a afirmat, duminica, Teodorovici, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Intrebat daca statul impoziteaza cumva banii trimisi in tara de catre romanii din strainatate, ministrul Finantelor a raspuns: "Sunt prevederi fiscale care se refera la declararea veniturilor din afara tarii. Stiti foarte bine ca fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii stiu deja, dar cu aceste noi prevederi care sa inteleg ca sunt in lucru acum, v-am spus trebuie sa ne uitam putin mai atent si sa nu fim noi primii din clasa ...citeste mai departe despre " Ce spune ministrul de Finante despre proiectul care obliga romanii din afara sa justifice sumele peste 1.000 de euro trimise in tara " pe Ziare.com