Ce spune Orban despre caderea leului: Urmarim cu maxima atentie

"Cu siguranta (il ingrijoreaza devalorizarea leului - n.red.). Urmarim cu maxima atentie si incercam o corelare a politicilor guvernamentale cu politicile Bancii Nationale a Romaniei, astfel incat sa reducem astfel de efecte economice negative", a spus Orban.El a adaugat ca, in general, in economie efectele unor decizii se simt in timp, iar practic raportul leu-euro depinde in foarte mare masura de evolutia balantei comerciale."Va readuc aminte ca, incepand cu 2017, continuand cu 2018, continuand cu 2019, din cauza politicilor economice ale guvernelor PSD, deficitul comercial a fost intr-o continua crestere si risca sa atinga pe 2019 cifra de 18 miliarde euro deficit comercial.Evident ca asta afecteaza si pune presiune asupra monedei nationale, pentru ca datorita cresterii importurilor evident ca e o nevoie mare de valuta, de euro, mai ales ca aproape 80% din volumul schimburilor comerciale se realizeaza cu tari din Uniunea Europeana. Asta permanent a afectat raportul leu-euro. Asta este cauza principala a scaderii leului in raport cu euro.Pe de alta parte, am incredere ca Banca Nationala va avea capacitatea sa tina un echilibru intre leu si euro", a punctat premierul.Orban a mai spus ca ingrijorarea in legatura cu acest subiect trebuia sa existe mai demult, el dand asigurari ca Guvernul va veni cu solutii.