CEC a dat doar 10 credite pana acum prin mult laudatul program cu dobanda zero sustinut de Guvern

Din cele 500 de solicitari, 220 de cereri au dosarul complet si sunt in curs de analizare si doar zece au fost deja aprobate, anunta Profit.ro.Conform datelor oficiale, 50% dintre solicitanti au varste cuprinse intre 16 si 26 de ani si sunt inscrisi in sistemul de invatamant si la cursuri de specializare.Prin programul "Investeste in Tine", tinerii intre 16 si 26 de ani pot obtine credite cu dobanda zero, garantate de stat, de pana la 40.000 de lei, iar persoanele care au varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani pot lua imprumuturi de pana la 35.000 de lei.Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, si trebuie sa fie cuprinse in sistemul de invatamant sau sa urmeze cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educatiei sau, dupa caz, de Ministerul Muncii.