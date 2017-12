Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, sustine ca deprecierea inregistrata pe final de an este cauzata de scaderea numarului de tranzactii pe piata valutara, dar si a incercarilor de pozitionare pe piata pentru anul viitor."La sfarsitul anului sunt tranzactii mai putine. Sunt foarte multi operatori din piata care nu scot leii ca sa ii schimbe pe valuta, asteptand anul viitor. Sunt altii care vin aici cu valuta, o pun in depozite, depozite in valuta, asteptand anul viitor.Pe de alta parte, sunt situatii de incercari de pozitionare sau de antrenament pentru o noua pozitionare in partida viitoare, partida care va incepe la 3 ianuarie. Astazi suntem in ultima zi bancara a anului 2017, iar 3 ianuarie va fi prima zi bancara a anului 2018. Sunt incercari de pozitionare cat mai bune pe piata", a declarat Adrian Vasilescu.Citeste si:Curs valutar: Leul incheie anul prost, fiind doborat de euro care atinge un nou nivel recordAdrian Vasilescu a mai precizat ca deprecierea de vineri este una de dimensiuni reduse daca este comparata cu cea dintre "cursa euro-dolar", unde uneori sunt schimbari de 1% intr-o zi.Cotatia record anterioara a fost inregistrata pe data de 21 noiembrie 2017, cand BNR a anuntat un curs de schimb de 4,6551 lei/euro.... citeste mai departe despre " Cel mai prost curs leu-euro inregistrat vreodata. Cum explica BNR devalorizarea monedei nationale " pe Ziare.com