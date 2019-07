Cererile de negociere cu bancile aproape s-au dublat fata de 2018. Se fac tot mai multe intelegeri amiabile

De la inceputul anului, 1.053 de persoane fizice au trimis catre CSALB cereri de solutionare a nemultumirilor cu bancile sau IFN -urile, cu 93% mai multe cereri decat in perioada similara a anului trecut. In prima jumatate a anului 2018 au fost inregistrate 544 de cereri conforme.In ceea ce priveste formarea dosarelor, cresterea in primele sase luni este de 25% fata de perioada similara a anului 2018. O categorie aparte o reprezinta intelegerile amiabile dintre consumatori si banci, dupa sesizarea CSALB: partile au incheiat peste 100 de astfel de intelegeri in S1, mai multe decat in tot anul trecut.Consumatorii care s-au impacat cu bancileIn primele sase luni din 2019, 287 de consumatori s-au impacat cu bancile sau IFN-urile, prin intermediul CSALB, cu peste 52% mai multi decat in S1 2018. In aceeasi perioada a anului trecut, doar 188 de romani au beneficiat de solutii favorabile in urma negocierilor purtate cu institutiile financiar-bancare."Rezultatele CSALB pe primul semestru ne arata mai multe tendinte: in primul rand apetitul spre conciliere mult mai mare al bancilor, in comparatie cu IFN-urile. De exemplu, din 348 de dosare de conciliere constituite dupa acceptarea cererilor de catre comercianti, doar 5 dosare s-au format in relatie cu un IFN.Apoi, putem observa cresterea numarului de cereri solutionate amiabil de parti, dupa sesizarea CSALB, fara sa mai treaca prin procedura concilierii. Daca in tot anul trecut erau 97 de astfel de cazuri, in 2019 sunt peste 100 de intelegeri amiabile numai in primele sase luni.Si nu in ultimul rand, observam ca unele banci inteleg foarte bine menirea CSALB si au rate de respingere a cererilor scazute, de aproximativ 20 de procente din numarul total de cereri care li se adreseaza.Pe de alta parte, mai exista banci care resping mai mult de 50% dintre cererile primite de la consumatori. Cum anul acesta ne dorim o scadere a cererilor respinse sub 30 de procente din total, pentru intregul sistem bancar, ne-am bucura ca toate bancile si IFN-urile active in Romania sa inteleaga beneficiile procedurii concilierii", a spus Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al CSALB.Despre CSALBCSALB este o institutie infiintata ca urmare a unei Directive europene si intermediaza gratuit si in mai ...citeste mai departe despre " Cererile de negociere cu bancile aproape s-au dublat fata de 2018. Se fac tot mai multe intelegeri amiabile " pe Ziare.com