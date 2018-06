Cineva a platit peste 3,3 milioane de dolari pentru a lua pranzul cu miliardarul Warren Buffett

Licitatia care a avut loc online, pe eBay, pe parcursul a cinci zile, a fost organizata in beneficiul Glide Foundation, o organizatie filntropica din San Francisco care se ocupa de saraci, persoane fara locuinta sau care incearca sa scape de dependenta de substante.Suma de 3.300.100 de dolari este a treia cea mai mare oferita pentru un pranz cu Warren Buffett in cei 19 ani de la crearea evenimentului caritabil si este apropiata de recordul de 3.456.789 de dolari.Licitatia din acest an, care s-a incheiat vineri noapte, a atras oferte de la doar 6 participanti.Actiunea contribuie la finantarea bugetului anual al organizatiei Glide, de 20 de milioane de dolari, cu care finanteaza 750.000 de mese gratuite, oferirea de adapost, teste pentru HIV si hepatita C, cursuri de pregatire profesionala, ingrijire de zi pentru copii si programe after-school.In total, Buffett, in varsta de 87 de ani, a atras pentru Glide 29,6 milioane de dolari prin intermediul celor 19 licitatii.Sotia sa Susan, care a murit in 2004, l-a prezentat pe Buffett organizatiei Glide dupa ce a facut voluntariat acolo. Reverendul Cecil Williams, in varsta de 88 de ani, carismaticul co-fondator al Glide, continua sa slujeasca la biserica afiliata organizatiei.Castigatorul licitatiei si pana la 7 prieteni ai acestuia pot lua cina cu Buffett la Smith & Wollensky steak house din Manhattan.Buffett va discuta orice fel de subiect cu invitatii sai, cu exceptia investitiilor pe care intentioneaza sa le faca.Ted Weschler, manager de fonduri de investitii, a platit in total 5,25 de milioane de dolari pentru a castiga licitatiile din 2010 si 2011, iar ulterior s-a alaturat companiei Berkshire ca unul dintre managerii de investitii.Berkshire are peste 90 de companii, in asigurari, energie, alimente si retail, industrie, cai ferate, proprietati imobiliare si alte sectorare. De asemenea, grupul investeste in actiuni ale unor companii precum Apple , Wells Fargo si Coca-Cola . ...citeste mai departe despre " Cineva a platit peste 3,3 milioane de dolari pentru a lua pranzul cu miliardarul Warren Buffett " pe Ziare.com