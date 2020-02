Citu ar sustine inlocuirea alocatiei pentru copii cu vouchere, varianta propusa de Orban

Citu a fost intrebat despre dublarea alocatiilor pentru copii si daca se va merge pe aceasta varianta, mentionata de premierul Ludovic Orban."Majorarea a fost amanata pentru ca a venit fara surse de finantare. A fost un amendament aruncat in ultimul moment fara sursa de finantare. Daca erau responsabili, trebuia sa vina si cu sursa de finantare.Vom cauta si vom gasi bani si pentru cresterea alocatiilor din august 2020. Propunerea domnului premier este o propunere interesanta, este un sistem folosit si in SUA pentru a se asigura ca banii nu vor fi folositi de parinti in alte scopuri si vor fi directionati catre sanatate, educatie etc. Este un sistem folosit si in SUA, si in Finlanda.Nu e o inca o decizie. S-a mai discutat despre acest lucru, cred ca mai multe detalii are doamna ministru de la Munca (Violeta Alexandru - n.red.). Este o varianta pe care eu as sustine-o daca este o decizie sa mergem in aceasta directie. Dar nu inseamna ca sunt bani mai putini. Vouchere inseamna tot bani. Vrem sa ne asiguram ca acesti bani sunt folositi in beneficiul copiilor si nu in alte scopuri", a explicat Citu, luni seara, la Digi24.Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca nu s-a luat nicio decizie in privinta alocatiilor (care trebuiau deja majorate) si ca s-a discutat despre faptul ca exista si alte modele, precum acela de a fi acordate sub forma de vouchere."Nu am luat nicio decizie in privinta alocatiilor, am vorbit doar despre faptul ca exista si alte modele. In alte tari exista un stimulent pentru familiile cu mai multi copii, ca de exemplu o reducere a impozitelor. Este, de fapt, tot un stimulent.Mai exista si varianta in care alocatiile sa fie acordate sub forma de vouchere, care sa poata fi folosite doar in interesul copiilor", a spus Ludovic Orban.Guvernul Orban a amanat, in ianuarie, prin OUG, pana la 1 august, dublarea alocatiilor, care a fost votata in Parlament si promulgata de presedintele Klaus Iohannis. ...citeste mai departe despre " Citu ar sustine inlocuirea alocatiei pentru copii cu vouchere, varianta propusa de Orban " pe Ziare.com