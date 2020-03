Citu: Bancile lucreaza la un mecanism pe termen lung, regulamentul BNR trebuie schimbat. Pana la un milion de oameni ar putea intra in somaj

"Am vorbit recent cu bancile. Se lucreaza la un mecanism. Se pregatesc nu doar pentru o perioada de o luna-doua, cred ca se gandesc la un mecanism care sa fie pe o perioada mai lunga.Aici trebuie schimbat putin regulamentul Bancii Nationale, pentru ca dupa doua luni de zile, daca nu se plateste o rata, stiti foarte bine ca apar anumite costuri pentru banci, deoarece vor fi clasificate ca si credite neperformante si atunci trebuie adus capital.Conditiile trebuie relaxate si sigur se va gasi o solutie in perioada urmatoare. O reglementare se schimba, iar bancile vor sa faca un lucru bun si care sa se intinda pe o perioada mai lunga, nu doar pentru o luna de zile", a afirmat Citu, marti seara, la Digi24.In acelasi context, ministrul a punctat ca in perioada urmatoare va fi reintrodusa in sistem lichiditate de 10 miliarde de lei din TVA, iar informatizarea Fiscului va continua."Din partea noastra, nu vor exista probleme, fragmentari. Vom reintroduce lichiditate in sistem si aici este vorba de 10 miliarde de lei din TVA. ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - n.red.) are un mod mai relaxat, in aceasta perioada. Nu incurajam evaziunea fiscala, dar putem sa facem controale si de la distanta. Vom folosi aceasta perioada si pentru informatizarea ANAF", a spus oficialul.Criza coronavirusului si ratele la credit: Ce face fiecare banca in parte pentru clientii saiBancile spun ca pot amana ratele doar cu ajutor de la Guvern si BNR - ce garantii cerAcesta a precizat, totodata, in legatura cu impozitul pe proprietati, ca decizia se afla la autoritatile locale."Deocamdata nu am luat o decizie cu privire la impozitul pe proprietati. Mai avem de luat cateva decizii pentru taxe vamale. Ne uitam la importul de materiale si medicamente, pentru sanatate, sa facem acest lucru sa fie mai rapid.Pentru impozitele pe cladiri, decizia este la autoritatile locale. Vom discuta cu autoritatile locale, dar decizia este acolo. Am facut unele calcule, chiar pana la un milion de oameni care o sa intre in somaj, dar sper sa nu se ajunga acolo.Avem facilitati si pentru companii sa retina oamenii, acolo unde pot face asta, sa-i scutim de plata impozitelor. Avem linii de credit ...citeste mai departe despre " Citu: Bancile lucreaza la un mecanism pe termen lung, regulamentul BNR trebuie schimbat. Pana la un milion de oameni ar putea intra in somaj " pe Ziare.com