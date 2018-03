CNAS: Calitatea de asigurat se pastreaza pana la termenul de depunere a declaratiei unice, respectiv 15 iulie

Potrivit CNAS, odata cu reglementarea noului mecanism de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate se modifica si Legea 95/2006 in privinta modului de acordare si de incetare a calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate.Astfel, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul Fiscal sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din investitii si venituri din alte surse, calitatea de asigurat si dreptul la pachetul de servicii medicale de baza se acorda, pentru o perioada de 12 luni, calculata de la data depunerii declaratiei unice, si inceteaza daca nu se depune o noua declaratie pana la termenul prevazut in Codul fiscal pentru perioada urmatoare."Persoanele care nu realizeaza venituri si nu sunt exceptate de la plata contributiei dobandesc calitatea de asigurat pentru o perioada de 12 luni, prin depunerea declaratiei unice, indiferent de data depunerii acesteia, calitate care inceteaza daca nu se depune o noua declaratie pentru perioada urmatoare", anunta CNAS.In cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, calitatea de asigurat si dreptul la pachetul de baza se acorda de la data inceperii raporturilor de munca si inceteaza in termen de 3 luni de la data incetarii racestora."Pentru anul 2018, se reglementeaza ca persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse isi pastreaza calitatea de asigurat, pana la termenul de depunere a declaratiei unice (15 iulie), astfel incat sa beneficieze in continuare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale", au mai anuntat reprezentantii CNAS.Guvernul a adoptat joi OUG referitoare la declaratia unica, aceasta simplificand proced ...citeste mai departe despre " CNAS: Calitatea de asigurat se pastreaza pana la termenul de depunere a declaratiei unice, respectiv 15 iulie " pe Ziare.com