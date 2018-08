Companiile adauga pana la 35 de minute in plus la durata estimata a calatoriei pentru a se asigura ca isi mentin punctualitatea si astfel scade riscul de a fi nevoite sa despagubeasca pasagerii, conform investigatiei Which? Travel.Majoritatea calatoriilor aeriene au o durata estimata mai mare decat acum zece ani, in ciuda imbunatatirilor tehnologice.Au fost luate in considerare 125 de rute si durata lor medie estimata de companiile aeriene in 2009 si au fost comparate cu aceleasi rute in 2017. Dintre acestea, 61% dureaza mai mult in prezent. In cazul Ryanair, procentul este de 82%, la British Airways 87%, pentru Virgin Atlantic 75% si 62% pentru easyJet.Rory Boland, editorul Which?, a declarat: "Pasagerii se pot simti inselati de aceasta practica. Companiile aeriene vor sustine ca adaugarea a 10, 20 sau chiar 30 de minute la durata estimata a zborurilor va imbunatati timpul de zbor. Dar scaderea in punctualitate din ultimii ani sugereaza ca nu a ajutat prea mult"."In schimb, marirea duratei estimate a zborurilor inseamna, cel mai probabil, ca pasagerii petrec mai mult timp la imbarcare sau in avion, doar ca sa se felicite singure companiile ca ajung la timp la destinatie", a adaugat el.British Airlines, Easyjet si Ryanair au fost mai putin punctuale in 2017 decat in 2009, conform Which?, punctualitatea Easyjet scazand cu 10%.British Airlines, Ryanair si Virgin Atlantic au comunicat ca avioanele zboara cu viteze reduse pentru a scadea consumul de combustibil si a permite astfel preturi mici la bilete. Ryanair a precizat ca programul "este ajustat la sfarsitul fiecarui sezon pentru a reflecta durata medie a zborurilor analizate".Pentru intarzieri mai lungi de 3 ore poti primi de la compania aeriana o despagubire de pana la 600 de euro, iar aplicatiile de genul FlightClaim te ajuta sa verifici daca ai dreptul si sa revendici banii. ...citeste mai departe despre " Companiile aeriene au tot marit durata estimata a zborurilor pentru a evita acordarea despagubirilor " pe Ziare.com