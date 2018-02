Concluzia dupa prabusirea burselor din ultimele zile? Vin vremuri grele, cu imprumuturi mai scumpe

Ultimele zile au fost extrem de volatile pentru tranzactiile facute pe bursa din New York: dupa o prabusire brusca, luni, se pare ca indicele Dow Jones si-a revenit usor vineri, transmite CNBC.Chiar si asa, a fost saptamana cu cea mai proasta performanta pe piata financiara americana din ianuarie 2016 incoace.Sursa: CNBCSocul s-a resimtit si pe alte burse, cele mai afectate fiind cele din China, Argentina, Japonia si Africa de Sud, arata CNN Money.La nivel global, impactul a fost de nu mai putin de 5,2 trilioane de dolari, adica o suma mai mare ca PIB-ul Marii Britanii si Canadei la un loc, transmite Fortune.Pentru a intelege ce inseamna si ce efecte are aceasta prabusire, Ziare.com a stat de vorba cu Claudiu Cazacu, Chief Strategist la X-Trade Brokers."Scaderea din bursele SUA a venit la inceput ca o reactie fireasca la tendinta de crestere a dobanzilor (care scumpesc costul de finantare al companiilor si au tendinta de a tempera avantul consumatorilor), la situatia politica din SUA, fiind si o tentatie de marcare a unor profituri, avand in vedere inceputul foarte bun de an, dupa zeci de procente adunate in anii anteriori.Ulterior, luni mai ales, strategiile care mizau pe volatilitate scazuta au intrat in alerta, inducand in piata lichidari de pozitii care au accelerat miscarea, producand efecte in lant. Pietele au revenit spre jumatatea saptamanii, dar nervozitatea investitorilor se observa inca. Desi economia reala este intr-o perioada foarte buna si in SUA si in zona euro, investitorii privesc spre un orizont de 12 - 18 luni si se intreaba daca nu cumva diminuarea stimulentelor monetare nu face ca activele - actiuni, si nu numai - sa devina scumpe", explica specialistul.El nu crede ca e neaparat vorba de un balon speculativ care s-ar sparge, ci mai degraba de o trezire la realitate, dupa o perioada de "petrecere" sustinuta de banii neobisnuit de ieftini la scara istorica.Ideea este ca, in ultimii ani, la nivel global, bancile centrale au tinut dobanda-cheie la un nivel minim istoric sau apropiat acestuia.Iar abia de curand au inceput sa dea semnale de crestere. Numai ca in cazul in care economia continua sa avanseze, atunci acest lucru ar putea afecta inflatia, fapt ce va duce la o majorare a ratelor dobanzii ...citeste mai departe despre " Concluzia dupa prabusirea burselor din ultimele zile? Vin vremuri grele, cu imprumuturi mai scumpe " pe Ziare.com