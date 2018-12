Consiliul Concurentei reactioneaza dupa ce Dragnea a acuzat sistemul bancar ca nu sprijina economia

Liderul PSD a acuzat duminica bancile din Romania, ca nu sprijina economia si "stabilesc dobanda pe care trebuie sa o plateasca romanul"."In acelasi timp, mentionam ca autoritatea de concurenta are in derulare doua investigatii declansate din oficiu, pe piata serviciilor de leasing operational si pe piata de leasing financiar si a creditului de consum din Romania.In cadrul investigatiilor s-au desfasurat inspectii inopinate la sediile a 25 de banci, Institutii Financiare Non-Bancare ( IFN ), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale, aceasta actiune fiind cea mai ampla investigatie a institutiei. Rezultatele investigatiilor vor fi facute publice, imediat dupa finalizarea acestora si luarea unei decizii", se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei.Totodata, autoritatea de concurenta reaminteste ca a facut recomandari pentru eficientizarea/cresterea concurentei in sectorul financiar si, implicit, pentru scaderea comisioanelor, in contextul finalizarii anchetei sectoriale pe piata serviciilor bancare de retail."Astfel, una dintre recomandari se refera la intensificarea concurentei odata cu transpunerea Directivei privind Serviciile de Plata (Revised Payment Service Directive), care deschide piata catre noi actori (de ex: fintech-uri), dar care nu a fost inca preluata in legislatia nationala, desi termenul de implementare era ianuarie 2018.Principalul avantaj al dezvoltarii companiilor din domeniul fintech il reprezinta intensificarea concurentei in sectorul financiar si scaderea comisioanelor", subliniaza comunicatul.Dragnea: Bancile nu sprijina economiaIntr-un discurs de aproape doua ore sustinut, duminica, la finalul Consiliul National al PSD, Liviu Dragnea a atacat bancile, companiile straine, UE, serviciile de informatii, dar si pe Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat de inalta tradare.In ceea ce priveste sistemul bancar, Drganea a spus ca nu sprijina economia din Romania si ca avem cele mai mari diferente intre dobanzile la credite si cele la depozite."Sistemul bancar este un sistem de la care orice tara si orice popor asteapta sa sprijine economia. Adica sa faca profituri bancile, Doamne ajuta, dar sa faca profituri sprijinind economia, pentru ca te gandesti: dom ...citeste mai departe despre " Consiliul Concurentei reactioneaza dupa ce Dragnea a acuzat sistemul bancar ca nu sprijina economia " pe Ziare.com