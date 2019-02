Continua sa creasca ratele romanilor cu credite in lei. ROBOR a ajuns la 3,25%

Indicele a urcat miercuri la 3,25%, cel mai mare nivel din 21 noiembrie 2018, cand a fost tot 3,25%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) . Marti, ROBOR la 3 luni a fost 3,19%.In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele ipotecare, acesta a crescut de la 3,36%, cat a fost marti, la 3,39%, cel mai mare nivel din 27 noiembrie 2018, cand a fost 3,41%.Iata cum a evoluat ROBOR-ul din 1995 si pana in prezentComisia de buget a Senatului ar fi trebuit sa dea marti un raport asupra proiectului pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 care prevede masuri fiscale, printre care si introducerea "taxei pe lacomie" pentru banci. Dezbaterile au fost insa amanate cu o saptamana.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis insa reprezentantilor Asociatiei Romane a Bancilor, prezenti, marti, la Parlament, pentru dezbaterea masurilor OUG 114 in sectorul bancar, ca parlamentarii sunt deschisi la discutii si nu vrea sa aiba impresia ca sunt pe "teritoriu minat sau ostil".Acesta a adaugat ca, din discutiile pe care le-a avut, la comisia economica a Senatului, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu , Banca Nationala si-a aratat disponibilitatea in legatura cu modalitatea stabilirii ROBOR.Totodata, amintim ca, luni, a avut loc o sedinta a Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, in care s-a discutat despre modificarea taxei pe lacomie, care afecteaza negativ intregul sector bancar al tarii, inclusiv BNR.Reprezentantii Bancii Nationale i-au cerut ministrului de Finante abrogarea ordonantei, potrivit unor informatii obtinute pe surse de Pro TV Oficialii BNR au venit la sedinta pregatiti cu studii tehnice care sa demonstreze pericolul pe care OUG 114 il reprezinta pentru stabilitatea economica.De cealalta parte, ministrul Eugen Teodorovici a venit tarziu la sedinta, dupa 2 ore, si apoi s-ar fi apucat sa le reproseze oficialilor BNR ca l-au criticat pe el si intreg Guvernul.In schimb, mai marii BNR, Mugur Isarescu, Liviu Voinea si Florin Georgescu , au venit cu argumente concrete care arata ca taxarea bancilor legata de ROBOR, plus taxarea companiilor din energie cu 2% din cifra de afaceri si suprataxarea celor din telecomunicatii, ar avea efecte in lant, care au potential de afectare a economiei.N ...citeste mai departe despre " Continua sa creasca ratele romanilor cu credite in lei. ROBOR a ajuns la 3,25% " pe Ziare.com